Filmare rară de la 11 septembrie 2001. Au trecut 22 de ani de la tragedie. Video

Filmare rară de la 11 septembrie 2001, cu cel de-al doilea avion care se prăbușește peste unul din turnurile gemene World Trade Center din New York. Această fimare rară cu atacurile teroriste a apărut după mai bine de 20 de ani și a fost ditribuită pe platformele sociale.

Videoclipul înregistrat în acele momente dramatice, din septembrie 2001, a fost distribuit de proprietarul său abia în februarie 2022. Utilizatorul YouTube Kevin Westley l-a făcut public, în cele din urmă, după ce, inițial, l-a pus pe privat.

Imaginile au fost surprinse din apropierea turnurior gemene, probabil dintr-un parc sau de la o terasă. Oamenii privesc spre turnul în flăcări, în vreme ce un alt avion se îndreaptă spre cele două blocuri. Inițial s-a crezut că este vorba despre un accident. Dar, odată ce al doilea aparat de zbor s-a îndreptat spre turnuri, a devenit clar că este vorba de ceva premeditat.

Autorul filmării a făcut zoom pe clip, în vreme ce în jurul său se comentează despre incident. Oamenii sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă și se gândesc la lucătorii din birouri care trebuie evacuați. Când apare cel de-al doilea avion, se face liniște, și nu se mai aud decât motoarele. Cameramanul filmează apropierea acestuia, surprinzând momentul în care se izbește de turnul al doilea și explodează.

Se aud țipete din toate direcțiile. Oamenii nu înțeleg ce se petrece. Mulți sunt șocați de ceea ce văd și își pun întrebări despre numărul de victime. Filmarea se întrerupe la scurtă vreme după aceea. Înainte ca turnurile gemene să se prăbușească.

