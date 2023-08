Rudel Obreja a avut doi copii, pe Leyla și Rudelis. Fiica cea mare a fostului sportiv lucrează la o carte biografică despre tatăl ei, care ar urma să fie publicată în 2024. Leyla este fiica lui Obreja din prima sa căsnicie.

Fostul președinte al Federației Române de Box a murit la vârsta de 57 de ani. El a aflat că suferă de cancer când era închis în Penitenciarul Jilava . Familia sa a făcut o mulțime de cereri pentru ca fostul pugilist să fie eliberat din penitenciar. În cele din urmă, Obreja a ieșit din închisoare pentru a putea fi tratat într-un spital civil.

„Am considerat că publicul merită să înțeleagă cine era el ca om de țară, pentru că și-a iubit mult țara, ca om de familie și ca om de box. Este cunoscut ca un personaj controversat prin prisma «Galei Bute», dar nu vreau să rămână așa în memoria publicului”, a spus Leyla Obreja.

Tânăra a început cartea în urmă cu o lună și este ajutată de un scriitor cu experiență. Leyla a povestit că atunci când scrie în cartea despre tatăl său retrăiește o parte din cele mai fericite momente alături de acesta.

Rudel Obreja, în ultimele clipe din viață

Leyla a mai adăugat că a scris în jur de 20 de pagini, dar este un proces destul de lent. Tinerei îi este destul de greu și de multe ori începe să plângă. Fiica lui Rudel Obreja lucrează la Parlamentul European și a povestit că atunci când a plecat la Bruxelles știa că tatăl ei va muri. Fostul pugilist avea dureri foarte mari în ultimele zile din viață.

„Am avut o ultimă discuție cu el, ne-am strâns în brațe și mi-a spus să am încredere în mine. Tata a murit lucid, dar nu mai putea vorbi în ultimele minute din viață. Ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: «Te iubește tata!», urmate de ceea ce am găsit eu potrivit să îi spun pentru a-l lăsa să plece lin și ușor și pentru a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru noi”, a povestit Leyla.

Ce va conține cartea despre Rudel Obreja

Leyla a spus că în cartea deste tatăl său va include și corespondența dintre ea și Obreja de când acesta se afla în penitenciar. Cei doi și-ar fi trimis destul de multe scrisori în acea perioadă. Tânăra susține că o să fie interesant pentru public să vadă prin ce chinuri a trecut tatăl lui. De asemenea, Leyla afirmă că Obreja nu s-a prefăcut niciodată.

„Eram fata lui, față de mine nu avea de ce să se prefacă, noi nu aveam secrete și dacă ar fi fost sa fie vinovat, mi-ar fi spus-o. Acum, publicul are ocazia să se convingă că a fost un om condamnat pe nedrept. Este o scrisoare la care mă întorc mereu, pe care mi-a trimis-o de ziua mea și în care mi-a mulțumit că a avut șansa să-mi fie tată, că l-am ales pe el. De când a murit, simt că mă plimb cu o gaură neșlefuită în piept. A fost sufletul meu pereche, aveam o comunicare excelentă, aici este golul, era mai mult decât un părinte pentru mine”, a mai spus Leyla.

Ce se va întâmpla cu banii din vânzarea cărții

Fiica lui Obreja a mai adăugat că simte că are sprijinul tatălui ei în tot ceea ce face. Tânăra are o poză cu el lângă care aprinde o lumânare de fiecare dată când îi este dor de tatăl ei. În plus, ea a povestit că de ziua fostului pugilist a aprins o lumânare, iar ceara s-a topit în formă de inimă.

Leyla vrea ca banii pe care îi va încasa din vânzarea cărții să fie donați bolnavilor de cancer pancreatic. În acest fel, fiica lui Obreja îi va ajuta pe oamenii aflați în suferință, precum a fost ajutat și tatăl său de alte persoane când era bolnav.

Pasaje din cartea despre Rudel Obreja