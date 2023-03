Cum arăta Rudel Obreja, după ce a ieșit din închisoare. Fostul boxer suferea de cancer pancreatic

Liga Profesionistă de Box a anunțat decesul fostului sportiv Rudel Obreja. Acesta a fost eliberat din închisoare, în toamna anului trecut, din cauza problemelor de sănătate. Fostul boxer trebuia să execute o pedeapsă de cinci are de închisoare în dosarul „Gala Bute”. Obreja era diagnosticat cu cancer pancreatic și a cerut să fie lăsat să părăsească arestul pentru a putea urma un tratament.

Fostul sportiv a explicat instanței că tratamentul de care are nevoie nu poate fi administrat în condiții optime în penitenciar. Obreja a adus și mai multe acte medicale care arătau că are nevoie urgent de tratament. Mai mult decât atât, în cererile făcute către magistrați acesta a precizat că orice zi în plus petrecută în închisoare îl duce mai aproape de moarte.

Cum a arătat Rudel Obreja după ce a ieșit din închisoare

Rudel Obreja a murit la cinci luni de la eliberare, la vârsta de 57 de ani. În ultima perioadă din viață fostul sportiv părea foarte slăbit. În plus, el a pierdut și destul de multe kilograme și devenise de nerecunoscut. Mai mult decât atât, soția fostului sportiv a rugat în repetate rânduri judecătorii să îl lase pe fostul sportiv să iasă din închisoare pentru a se trata. Aceasta chiar a spus că soțul ei se află în stare critiă în spital.

„A fost dus la spital în afara penitenciarului foarte târziu, după multe cereri făcute de soţul meu către doctorul din Penitenciarul Jilava, doctorul Pădurean Lucian. Este prizonier cu gardian în cameră 24 de ore din 24. Stă acolo şi când este consultat de medic, nu i se respectă secretul actului medical, nu i se respectă dreptul la convorbiri telefonice cu familia chiar dacă legea îi permite. Din 22 iunie, de când a fost internat, el nu poate comunica prin telefon, normal, omeneşte cu familia”, a declarat soția lui Obreja, potrivit Stiripesurse.