Frans Timmermans, persoana însărcinată să coordoneze politicile ambițioase ale UE în materie de climă, a demisionat din Comisia Europeană. Timmermans revine în politica olandeză, în speranța că va deveni următorul prim-ministru al țării.

Timmermans, care s-a aflat la Bruxelles în ultimul deceniu, urmează să conducă o alianță între Verzi (GL) și Partidul Laburist (PvdA). Frans se va ocupa de strategia alegerilor generale anticipate din 22 noiembrie.

Alianța este în prezent lider în sondaje. Agregatorul EU Elects îi plasează cu 17,1% din voturi înaintea partidului de centru-dreapta VVD, al premierului Mark Rutte. „Îi mulțumesc lui Frans Timmermans pentru efortul său înflăcărat și neobosit de a face din Acordul Verde European o realitate”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Datorită contribuției sale excelente și a implicării personale puternice, am făcut pași mari în îndeplinirea obiectivelor UE . Am devenit primul continent neutru din punct de vedere climatic. Am făcut progrese și în direcția creșterii nivelului ambiţiilor globale în sfera climatică”, a adăugat von der Leyen în declaraţia de marţi.