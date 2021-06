Teo Trandafir, cunoscut om de televiziune, a vorbit despre fiica sa, Maia, care are 17 ani și învață foarte bine, fiind o elevă de nota 10. Tânăra este implicată și într-o relație, pentru că are un iubit, după cum a mărturisit mama ei.

Teo Trandafir, despre relația cu fiica sa, Maia

„Este o relație adolescentină frumoasă. Lucrurile au decurs firesc, am stat la masă, ne-am bucurat. La început a fost mai liniște, dar ni s-au dezlegat limbile repede, pentru că eu am grijă să fiu volubilă, iar Maia are grijă să îmi spună de fiecare dată: „Ai grijă să fii drăguță!. Maia este un copil normal și aduce în casă copii normali. Eu acasă nu sunt vedetă de televiziune, sunt mamă.

Nu i-am dat niciodată niciun sfat despre nimic. I-am spus că în această viață nu trebuie nimic, trebuie doar să fie fericită, nu este obligată să facă nimic din ceea ce nu este obligată. Viața, nu eu, o să o învețe că sunt momente în care trebuie să mai înghiți câte o gălușcă. Sfatul meu rămâne, însă, același!„”, a spus Teo Trandafir pentru viva.ro.

„Mie nu mi se pare că nu este fiica mea biologică”

Teo a vorbit și despre asemănarea fizică dintre ea și Maia, chiar dacă ea nu este mama biologică a tinerei. „Mie nu mi se pare că Maia nu este fiica mea biologică, în ciuda faptului că un om care nu a trăit lângă noi ar putea spune asta. Când crești un copil de la zero, este copilul tău biologic.

Cred că oamenii care trăiesc unul prin celălalt și își înțeleg nevoile și bucuriile, și traversează împreună aceleași perioade seamănă din toate punctele de vedere. Nu este neapărat nevoie să semeni fizic cu cineva. Dacă Maia ar fi fost, de exemplu, născută din părinți aparținând altei rase biologice, asta nu ne-ar fi împiedicat să fim la fel de legate cum suntem acum”, a mai afirmat Teo.