Vedeta Kanal D a mărturisit, într-un interviu pentru Click, că se simte nesigură și este enervată de anumite restricții, scrie capital.ro

”E trist și frustrant faptul că oamenii nu se mai pot îmbrățișa. Sunt anumiți oameni pe care îmi doresc să îi îmbrățișez mai des. Am fost la Pitești la o familie care îmi este foarte dragă, familia Floroaica, părinții lui Ștefan de la Exatlon, sezonul 1. Ne vedem lunar și îmi sunt atât de dragi oamenii încât, atunci când îi strâng în brațe, simt energia lor cu care mă încarc pentru o lună. Această perioadă ne-a frustrat puțin, am stat afară, în curte, nu am mai intrat în casă ca să nu fim nevoiți să purtăm măști. Ceea ce mă enervează este nesiguranța, ideea că în continuare există acest pericol de infectare.”, a spus vedeta.

”N-am plecat nicăieri, nu am avut curaj. În perioada asta ne-am trezit dimineață pentru antrenament și apoi am mers în diverse locuri, la Câmpina, la pădure, dar nu am avut curaj să rămânem peste noapte la un hotel. Nu am ieșit nici la terase.”, a mai spus Teo.

Vedeta a mai vorbit despre fobiile sale, precizând că nu suportă murdăria.

”N-aș mai putea trăi într-un loc care nu este imaculat. La mine în casă, deși nu știu să fac curat, nu mi-a dat Dumnezeu acest talent, este tot timpul spital. Vine tot timpul cineva și freacă cu spirt, dezinfectant. Pe vremea lui Ceaușescu locuiam într-un bloc în Drumul Taberei unde, evident, erau gândaci. Acum dacă aș vedea un gândac aș intra în comă. Nu este neapărat o fobie, dar mă sperie un pic mașina. Nu merg pe distanțe lungi pentru că ajung distrusă de oboseală. Mă încordez foarte tare, pentru că îmi este frică de mașină care, spre deosebire de avion care te omoară, te poate schilodi.”, a declarat Teo.