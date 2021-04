A cam depășit faza cu unicornii și acum e o adevărată domnișoară. Și a învățat de la mamă și de la mătușa ei cum să fie deja foarte elegantă.

Fiica lui Irinel și Monica Columbeanu are 14 ani

Fiica lui Irinel și a Monicăi a crescut mare, acum e domnișoara Columbeanu și știe să poarte ținute glam-rock. Are 14 ani spre 15, pictează. Adolesceta este foarte pasionată de modă, după cum se vede. La ce mamă are, nici nu se putea altfel.

Sincopă a prezenței Irinei Columbeanu în mediul online. Irina Columbeanu a reapărut în atenția fanilor, după ce mama ei, Monica Gabor, a postat o fotografie alături de ea. Toată lumea s-a mirat să vadă ce mare, ce elegantă și ce frumoasă este acum domnișoara Columbeanu. Fiica lui Irinel Columbeanu, Irina, a crescut mare.

Irina Columbeanu s-a mutat de doi ani în SUA

Irina Columbeanu este mutată de doi ani în America. După despărțirea de Monica Gabor, s-a decis ca Irina Columbeanu să rămână în grija tatălui. În urmă cu doi ani, în urma unei vizite pe care a făcut-o în America, la mama sa, Irina Columbeanu a rămas acolo. Între timp, Irinel Columbeanu a pierdut vila de la Izvorani și a ajuns să locuiască la bloc. El spune că se bucură că fiica lui trăiește bine alături de mama sa.

„Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsură ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală. Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună”, a spus într-o emisiune tv, la finalul anului trecut, Irinel Columbeanu.

