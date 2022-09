Fiica lui Irinel Columbeanu, răsfățată de Mr. Pink. „Vorbim de 200-300 de mii de euro anual”

Irina Columbeanu a plecat din România în Statele Unite ale Americii, în anul 2018. Aceasta locuiește de atunci cu mama ei, dar și cu iubitul Monicăi Gabor, Mr. Pink. De patru ani, Irinel Columbeanu nu și-a mai văzut fiica și nici nu i-a mai dat bani. Adolescenta este întreținută de partenerul modelului. Cu toate astea, afaceristul i-a mulțumit acestuia pentru toți banii pe care i-a investit în tânără.

„Nu particip din punct de vedere financiar la creșterea Irinucăi, dar nici nu cred că este nevoie. Da, eu când am văzut realizările Irinei, din presa americană, mi-am făcut datoria de onoare să îi mulțumesc lui Mr. Pink.O să mă mențin într-o notă mai vagă, dar vorbim de ordinul sutelor de mii. Da, sigur vorbim de 200-300 de mii de euro anual”, a declarat Irinel Columbeanu.

Când își va vedea Irinel Columbeanu fiica

Fostul soț al Monicăi Gabor vrea să-și vadă fiica. De patru ani, afaceristul nu a mai văzut-o pe Irina. El a declarat că nu vrea să o deranjeze sau să-i strice programul și că va discuta cu Mr. Pink despre vizită.

„Nu am stabilit o dată când să merg la Irina în America. Cu toții trebuie să se gândească la chestia asta. Mi-ar plăcea să cred că se gândesc cu toții, nu doar eu și Irina. De fapt, ea mi-a spus când ar prefera, din punctul ei de vedere. Nu aș vrea să o deranjez nici cu școala. Și mi-a zis că ar prefera perioada de vacanță. La fel cum au făcut-o și în trecut, Monica și Mr. Pink mă vor ajuta cu banii pentru deplasare. Nu am o comunicare cu Monica așa de des cum am cu Irina, pentru că nu vreau să o deranjez”, a mai spus Irinel Columbeanu.

„Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsură ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală. Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună”, spunea Irinel Columbeanu, potrivit fanatik.