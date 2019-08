„Nu m-a informat nimeni, am sunat să întreb altceva și atunci mi s-a spus. Un domn – n.r. mi-a spus”, a afirmat Daniela Dincă

Referitor la faptul că în spaţiul public s-a discutat despre unele activităţi ilegale făcute de Dincă în perioada cât a locuit în Italia, Daniela a spus că nu este adevărat că tatăl ei ar fi fost la Bari.

„Mama e distrusă. Zic să se verifice informațiile înainte să se facă acuzații, vorbesc din punct de vedere al mamei. Eu nu am cuvinte ca să mă exprim, dacă e fapta care este. Să fim serioși. Mama și tatăl meu n-au fost niciodată în Bari sau în zona de sud. Mama mea a lucrat până-n ultima zi, cu carte de muncă, într-un restaurant, nu în Bari. Cu privire la tatăl meu, ce am spus și ce am declarat a fost cu privire la ce s-a întâmplat cât am fost copil. Nu a fost niciodată violent. Din câte știu eu, el n-a coborât mai jos de Veneția. Și noi familia, ca și voi, vrem să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Niciunul nu e implicat în niciun trafic și în nimic din ce se spune. Și noi vrem să aflăm ce s-a întâmplat. Haideți să aflăm adevărul. Și eu aștept să văd. Dacă nu eram în mijlocul acestui dezastru… nici nu vreau să mă gândesc ce simt părinții, sunt mai distruși decât noi, sunt două dureri diferite, a lor mai mare decât a noastră.

Aș vrea să-l privesc în ochi să-l întreb dacă s-a gândit vreo clipă la acei copii și la copiii lui”, a conchis Daniela Dincă

Te-ar putea interesa și: