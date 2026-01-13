Fetița evreică a cărei fotografie a fost folosită ca simbol de Germania nazistă a murit la 91 de ani

Hessy Levinsons Taft, femeia evreică a cărei fotografie de bebeluș a fost selectată de autoritățile naziste pentru a reprezenta idealul „arian” în Germania nazistă, a murit pe 1 ianuarie 2026, la vârsta de 91 de ani, potrivit The Jerusalem Post.

Povestea vieții sale reflectă o serie de evenimente neobișnuite din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, care au pus-o, involuntar, în centrul propagandei naziste.

Hessy Levinsons s-a născut în 1934 la Berlin, în familia evreiască a lui Jacob și Polin Levinson, originari din Letonia. La doar șase luni, ea a fost fotografiată de Hans Ballin, un fotograf german cunoscut la acea vreme.

Fotografia a rămas inițial doar o amintire de familie, însă, fără cunoștința părinților, Ballin a înscris imaginea într-un concurs național supervizat de Joseph Goebbels, ministrul propagandei naziste, pentru a selecta „bebelușul arian ideal”.

Fotografia a câștigat competiția și a fost publicată pe coperta revistei naziste Sonne ins Haus („Soare în Casă”). Familia a aflat despre acest fapt după ce menajera le-a recunoscut copilul.

Ballin le-ar fi spus părinților că a introdus „în mod deliberat mica evreică” ca glumă, conform relatărilor The Times. Pentru protecția Hessy, părinții au decis să o țină în casă, temându-se de recunoaștere.

Taft a povestit pentru prima dată despre această fotografie în 1987, în cartea Muted Voices: Jewish Survivors of Latvia Remember de Gertrude Schneider.

„Este povestea unui bebeluș evreu selectat de naziști ca exemplu arhetipal al rasei ariene, teoria pe care conducerea nazistă o promova în fiecare ocazie posibilă. Eu am fost acel bebeluș,” a scris ea.

Într-un interviu acordat Yad Vashem în 2014, ea a spus despre Ballin: „I-aș spune, bine pentru tine că ai avut curajul.”

În 1938, familia Taft a părăsit Germania și s-a stabilit la Paris. În 1941, au reușit să ajungă în siguranță în Cuba, traversând Franța și Spania.

În 1949, familia a emigrat în Statele Unite, unde Hessy a urmat cursurile Barnard College și a obținut un master în biochimie la Columbia University.

În 1959, s-a căsătorit cu Earl Taft, având doi copii și patru nepoți. Cariera ei profesională a inclus poziția de profesor de chimie la St. John’s University. În 2014, după ce a donat o copie a revistei Sonne ins Haus la Yad Vashem, Taft a declarat: „Simt un sentiment de răzbunare, un răzbunare bună.”

Povestea lui Hessy Levinsons Taft rămâne un exemplu unic al modului în care propaganda nazistă a intersectat viețile unor persoane nevinovate și cum supraviețuirea și memoria pot oferi o formă de rezistență simbolică.

Fotografii și documente legate de viața sa sunt păstrate în arhivele Yad Vashem și continuă să fie studiate în contextul istoriei Holocaustului.