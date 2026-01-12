Pe urmele fratelui. Afiliat al lui Ilan Şor, condamnat la ani grei de închisoare pentru omorul unui bebeluş

Republica Moldova. Un membru al partidului Şansă, afiliat fugarului Ilan Şor, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a omorât copil de doar zece luni, cu 16 ani în urmă, şi a privat-o de libertate pe mama minoră.

Este vorba despre Alexei Cotorabai, fratele mai mic al fostului poliţşist Gheorghe Cotorobai, condamnt la detenţie pe viaţă pentru că a violat şi a omorât cu sânge rece o tânără însărcinată în şase luni.

La ultimele alegeri locale, Alexei Cotorobai a fost candidatul partidului Şansă pentru funcţia de primar al satului Suhuluceni, raionul Teleneşti, unde au fost comise cele două crime de rezonanţă.

Crima a fost comisă la 10 februarie 2010. Potrivit ZdG, Alexei Cotorobai, fiind în stare de ebrietate, a intrat nepofrit în locuinţa unei minore, care creştea de una singură o fetiţă, pentru a o impune să întreţină relaţii sexuale cu el.

În timp ce Cotorobai încerca să o forţeze pe tânără, copilul a început să plângă. Bărbatul s-a înfuriat şi a strigat la tânăra mamă să iasă afară din casă, amenințând-o că o omoară. Tânăra ar fi ieșit și ar fi auzit un zgomot, iar când a revenit a văzut copilul ei jos la podea, în poziție pe spate, cu capul pe o parte și cu ochii închiși.

Tânăra a început să plângă, iar Alexei Cotorobai i-a fi spus „nu rage”, i-a fi smuls copilul din brațe și l-a pus într-o cadă de plastic, la bucătărie. Apoi ascos-o forțat pe tânără din casă, a încuiat ușa, a împins-o în automobilul lui și a dus-o la un bar. Iar ulterior, timp de cinci zile după asta, Cotorobai a ținut-o captivă pe tânără, i-a luat telefonul mobil și a amenințat-o și cu un cuțit.

Expertiza medico-legală că băieţelul a murit din cauza zdruncinării sau a „sindromului copilului scuturat”.

Ameninţată de fraţii Cotorobai, tânăra mama l-a ascuns pe autorul crimei, asumându-şi vina pentru crima pe care nu a comis-o.

Mama copilului a fost recunoscută vinovată pentru „lăsarea cu bună știință fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viață și este lipsit de posibilitatea de a se salva”.

„Ea a fost nevoită, că el a impus-o. El, mama lui, fratele lui. Au spus că dacă n-o să scrie cum o să zică, o să ne „ubirească” toate neamurile. Au spus că noi, toate neamurile, o să stăm cu crucea la cap. Noi am fost amenințați la tot pasul, noi am fost urmăriți la tot pasul. Eu mă temeam să dorm în casă”, a declarat pentru ZdG bunica copilului ucis.

Cele două femei au fost nevoite să părăsească ţara de frica fraţilor Cotorobai. Dar au decis să spună adevărul după ce reţinerea lui Gheorghe Cotorobai, învinuit în dosarul omorului Anei-Maria.

Procuratura Generală s-a autosesizat în 2024 și a solicitat revizuirea sentinței irevocabile prin care mama copilului fusese anterior condamnată pentru lăsare în primejdie. În urma reexaminării, la 31 ianuarie 2025, instanța a dispus achitarea acesteia.

În cadrul investigaţiilor au fost identificate fapte și probe esențiale care nu au fost cunoscute anterior organului de urmărire penală. Aceste constatări au dus la reevaluarea temeiniciei unei ordonanțe din anul 2010, prin care inculpatul fusese scos de sub urmărire penală.

Ca urmare a noilor circumstanțe relevate, acea ordonanță a fost anulată, iar cauza penală a fost reluată în privinţa lui Alexei Cotorobai, care anterior a avut statutul de martor.

Alexei Cotorobai a pledat nevinovat şi a declarat că dosarul i-a fost fabricat la comanda guvernării pentru că era membru activ al unui partid afiliat lui Ilan Şor.