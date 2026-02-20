Ferrari a atras atenția în testele de pre-sezon din Formula 1. Ce inovație a pregătit compania

Ferrari a atras atenția în testele de pre-sezon dinFormula 1 pentru 2026 după ce a introdus un eleron spate cu un mecanism neobișnuit, capabil să se rotească la 180 de grade în momentul activării. Soluția tehnică a fost observată în penultima zi de teste și a generat discuții în paddock despre direcția în care se îndreaptă noile interpretări ale regulamentului, anunță Motorsoport.

Ferrari s-a aflat în prim-plan pe parcursul acestei săptămâni de teste grație modificărilor aduse monopostului SF-26. Echipa italiană a experimentat mai multe soluții aerodinamice, încercând să valorifice la maximum noile reguli care vor intra în vigoare din 2026.

Anterior, a fost remarcată instalarea unei mici aripi în zona țevii de eșapament, menită să exploateze fluxul gazelor în virajele de viteză mică și medie. Ulterior, atenția s-a mutat asupra părții din spate a mașinii, unde a apărut noul mecanism al eleronului.

Inovația constă în faptul că flapsul superior al eleronului spate nu se mai deschide dintr-un punct de pivot aflat la capăt, așa cum se întâmpla în cazul vechiului sistem DRS, ci dintr-un pivot poziționat central. În momentul activării, elementul se rotește la 180 de grade, iar deschiderea permite inclusiv părții posterioare a flapsului să participe la mișcare.

Consecința este o modificare radicală a profilului aerodinamic: partea frontală a flapsului ajunge orientată în jos, iar partea din spate în sus. Marginea de fugă, adică extremitatea posterioară a flapsului superior, capătă astfel o configurație complet diferită față de poziția inițială.

Acest aranjament generează un efect de expansiune a fluxului de aer, zona frontală centrală a flapsului devenind elementul care direcționează curenții evacuați. Pentru a permite rotația amplă, Ferrari a renunțat la actuatorul central de pe planul principal al aripii și a adoptat un sistem diferit, montat pe endplate-uri.

Noua configurație subliniază libertatea pe care regulamentul pentru 2026 o oferă echipelor în ceea ce privește mecanismul de deschidere al eleronului spate. În testele de pre-sezon au apărut deja interpretări variate: unele echipe au păstrat o filozofie apropiată de vechiul DRS, cu pivotare la nivelul marginii de fugă, în timp ce altele au explorat soluții distincte.

Alpine, de exemplu, a optat pentru un eleron care se pliază prin rotație în jurul marginii de atac, propunând o abordare diferită față de cea tradițională.

Rămâne de văzut care dintre aceste concepte se va dovedi cel mai eficient în competiție. Deocamdată, informațiile indică faptul că soluția testată de Ferrari este, pentru moment, un element experimental și nu reprezintă neapărat varianta finală care va fi utilizată pe parcursul sezonului.