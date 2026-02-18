Cele mai spectaculoase parcuri de distracții din lume, care pot fi vizitate la orice vârstă

Parcurile de distracții din întreaga lume atrag milioane de vizitatori în fiecare an, oferind combinația perfectă între adrenalină, magie și divertisment pentru toate vârstele, potrivit TripAdvisor.

De la roller-coastere vertiginoase până la spectacole tematice impresionante, aceste locații au devenit adevărate destinații turistice internaționale. Atracțiile tematice și parcurile de distracții se află printre cele mai căutate experiențe de vacanță la nivel global.

Fără îndoială, Disneyland rămâne un simbol al divertismentului de familie. Deschis în 1955 în Anaheim, California, parcul original a revoluționat conceptul de parc tematic, combinând povești clasice Disney cu atracții de ultimă generație. Vizitatorii pot explora zone tematice precum Adventureland, Tomorrowland sau Fantasyland, fiecare cu roller-coastere, simulatoare și întâlniri cu personaje celebre.

În Florida, Walt Disney World este un complex uriaș cu patru parcuri tematice și două parcuri acvatice, atrăgând anual peste 50 de milioane de turiști. Experiențele variază de la plimbări cu trenulețul în lumea basmelor până la aventuri futuriste în atracțiile high-tech.

Universal Studios este locul unde filmele prind viață. Parcurile din Orlando și Hollywood oferă experiențe cinematografice unice, cu simulatoare de mișcare și atracții inspirate din producții celebre precum Harry Potter, Jurassic Park sau Transformers.

O caracteristică remarcabilă a parcurilor Universal este atenția la detalii: străzile tematice, magazinele și restaurantele sunt concepute pentru a recrea fidel universul filmelor.

Pentru cei care vizitează Europa, Europa Park, situat în sud-vestul Germaniei, este o experiență de neuitat. Cu peste 100 de atracții și spectacole tematice, parcul combină cultura europeană cu distracția.

Fiecare zonă poartă numele unei țări și include arhitectură specifică, gastronomie tradițională și roller-coastere impresionante. În plus, Europa Park este recunoscut pentru modul în care combină tehnologia modernă cu tradiția artistică europeană.

În Asia, Fuji-Q Highland se remarcă prin atracțiile sale extreme și priveliștea spectaculoasă asupra muntelui Fuji. Parcul este renumit pentru roller-coasterele sale record, inclusiv Do-Dodonpa, cunoscut pentru accelerația de la 0 la 180 km/h în doar câteva secunde. Pe lângă adrenaline, parcul oferă și atracții tematice pentru copii și zone interactive bazate pe anime și jocuri japoneze.

În Spania, PortAventura World combină distracția cu plajele mediteraneene. Parcul include șase zone tematice, de la Mediterrània până la Polynesia sau Far West, fiecare oferind roller-coastere și atracții acvatice. În plus, parcul include Ferrari Land, un parc dedicat vitezei și tehnologiei auto, unde vizitatorii pot experimenta senzații puternice și simulatoare inovatoare.

Tivoli Gardens este unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, deschis în 1843. Localizat în centrul Copenhagăi, Tivoli combină atracții clasice cu spectacole live și grădini superbe.

Roller-coasterul clasic Rutschebanen, construit din lemn, atrage turiști din întreaga lume, iar iluminatul festiv de seară creează o atmosferă magică. Parcul reușește să îmbine nostalgia cu divertismentul modern, devenind o experiență culturală unică.

În Asia de Est, Lotte World din Seul este un exemplu de parc urban spectaculos. Cu o secțiune acoperită și una exterioară, parcul oferă atracții pentru toate vârstele, inclusiv roller-coastere de top, plimbări tematice și spectacole culturale. În plus, Lotte World integrează shopping, restaurante și zone de relaxare, transformând vizita într-o experiență completă.