Social

Cele mai spectaculoase parcuri de distracții din lume, care pot fi vizitate la orice vârstă

Comentează știrea
Cele mai spectaculoase parcuri de distracții din lume, care pot fi vizitate la orice vârstăParc distracții. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Parcurile de distracții din întreaga lume atrag milioane de vizitatori în fiecare an, oferind combinația perfectă între adrenalină, magie și divertisment pentru toate vârstele, potrivit TripAdvisor.

De la roller-coastere vertiginoase până la spectacole tematice impresionante, aceste locații au devenit adevărate destinații turistice internaționale. Atracțiile tematice și parcurile de distracții se află printre cele mai căutate experiențe de vacanță la nivel global.

Disneyland, cel mai spectaculos parc de distracții

Fără îndoială, Disneyland rămâne un simbol al divertismentului de familie. Deschis în 1955 în Anaheim, California, parcul original a revoluționat conceptul de parc tematic, combinând povești clasice Disney cu atracții de ultimă generație. Vizitatorii pot explora zone tematice precum Adventureland, Tomorrowland sau Fantasyland, fiecare cu roller-coastere, simulatoare și întâlniri cu personaje celebre.

Walt Disney și Mickey Mouse

Statuia cu Walt Disney și Mickey Mouse de la Disneyland. Sursa foto: 148734288 © Viavaltours | Dreamstime.com

În Florida, Walt Disney World este un complex uriaș cu patru parcuri tematice și două parcuri acvatice, atrăgând anual peste 50 de milioane de turiști. Experiențele variază de la plimbări cu trenulețul în lumea basmelor până la aventuri futuriste în atracțiile high-tech.

Vremea a făcut prăpăd în România, iar bilanțul dă fiori. Sute de mii de case au rămas fără curent
Vremea a făcut prăpăd în România, iar bilanțul dă fiori. Sute de mii de case au rămas fără curent
Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD
Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD

Universal Studios – Orlando și Hollywood, SUA

Universal Studios este locul unde filmele prind viață. Parcurile din Orlando și Hollywood oferă experiențe cinematografice unice, cu simulatoare de mișcare și atracții inspirate din producții celebre precum Harry Potter, Jurassic Park sau Transformers.

O caracteristică remarcabilă a parcurilor Universal este atenția la detalii: străzile tematice, magazinele și restaurantele sunt concepute pentru a recrea fidel universul filmelor.

Europa Park – Rust, Germania

Pentru cei care vizitează Europa, Europa Park, situat în sud-vestul Germaniei, este o experiență de neuitat. Cu peste 100 de atracții și spectacole tematice, parcul combină cultura europeană cu distracția.

Fiecare zonă poartă numele unei țări și include arhitectură specifică, gastronomie tradițională și roller-coastere impresionante. În plus, Europa Park este recunoscut pentru modul în care combină tehnologia modernă cu tradiția artistică europeană.

Fuji-Q Highland – Fujiyoshida, Japonia

În Asia, Fuji-Q Highland se remarcă prin atracțiile sale extreme și priveliștea spectaculoasă asupra muntelui Fuji. Parcul este renumit pentru roller-coasterele sale record, inclusiv Do-Dodonpa, cunoscut pentru accelerația de la 0 la 180 km/h în doar câteva secunde. Pe lângă adrenaline, parcul oferă și atracții tematice pentru copii și zone interactive bazate pe anime și jocuri japoneze.

PortAventura World – Salou, Spania

În Spania, PortAventura World combină distracția cu plajele mediteraneene. Parcul include șase zone tematice, de la Mediterrània până la Polynesia sau Far West, fiecare oferind roller-coastere și atracții acvatice. În plus, parcul include Ferrari Land, un parc dedicat vitezei și tehnologiei auto, unde vizitatorii pot experimenta senzații puternice și simulatoare inovatoare.

Tivoli Gardens – Copenhaga, Danemarca

Tivoli Gardens este unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, deschis în 1843. Localizat în centrul Copenhagăi, Tivoli combină atracții clasice cu spectacole live și grădini superbe.

Roller-coasterul clasic Rutschebanen, construit din lemn, atrage turiști din întreaga lume, iar iluminatul festiv de seară creează o atmosferă magică. Parcul reușește să îmbine nostalgia cu divertismentul modern, devenind o experiență culturală unică.

Lotte World – Seul, Coreea de Sud

În Asia de Est, Lotte World din Seul este un exemplu de parc urban spectaculos. Cu o secțiune acoperită și una exterioară, parcul oferă atracții pentru toate vârstele, inclusiv roller-coastere de top, plimbări tematice și spectacole culturale. În plus, Lotte World integrează shopping, restaurante și zone de relaxare, transformând vizita într-o experiență completă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:45 - Criză, datorii și presiune fiscală. De ce închiderea firmei nu este mereu singura opțiune
17:38 - Vremea a făcut prăpăd în România, iar bilanțul dă fiori. Sute de mii de case au rămas fără curent
17:31 - Altercație în Senatul României, după ce un parlamentar și-a filmat colegii din PSD
17:16 - Cum a arătat București după cea mai grea iarnă din istoria sa, când zăpada a depășit cinci metri 
17:10 - Marele eveniment Apple din 4 martie. Printre surprize, noul MacBook
17:03 - Kelemen Hunor, încântat de hotărârea CCR: Nu pot exista grupuri privilegiate

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale