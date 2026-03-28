Fenomenul care a măcinat sistemul medical reprezintă, în continuare, o mare problemă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că fenomenul mitei în sistemul medical din România continuă să existe, chiar dacă a înregistrat o scădere semnificativă în ultimii ani.

Rogobete spune că nu a oferit și nu a primit bani necuveniți

Ministrul a precizat că, la nivel personal, nu a fost implicat în astfel de practici, nici ca pacient, nici ca medic.

„Eu? Nu. N-am prea ajuns pe la medic. Am ajuns de câteva ori şi atunci în situaţie de urgenţă. Dar nu, nu am dat, şi în puţina perioadă în care am fost medic, nu am luat, ca să fie foarte clară o treabă”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul confirmă existența fenomenului și invocă sesizări primite

Întrebat direct dacă șpaga mai este prezentă în spitale, ministrul a răspuns fără echivoc.

„Da, este un fenomen şi nu-l voi ascunde. Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii care fac asta şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală”, a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, există în continuare nemulțumiri în rândul personalului medical corect, care resimte impactul generalizării acestor practici.

Sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete

Fenomenul mitei a scăzut în ultimii 10 ani

Ministrul Sănătății susține că amploarea fenomenului este mai redusă comparativ cu trecutul.

„Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos”, a explicat Alexandru Rogobete.

Apel către instituțiile statului pentru combaterea fenomenului

Oficialul a făcut un apel către instituțiile responsabile să se implice mai activ în combaterea mitei.

„Eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a spus Alexandru Rogobete la Insider Politic.

Ministrul a subliniat că eforturile trebuie să fie comune și susținute pentru a elimina complet aceste practici.

Care este percepția publică asupra sistemului medical

Problema mitei în spitale rămâne una dintre cele mai sensibile teme din sistemul sanitar românesc.

Deși în ultimii ani au fost adoptate măsuri pentru creșterea transparenței și a veniturilor personalului medical, percepția publică este încă influențată de cazurile semnalate periodic.

Declarațiile ministrului confirmă că fenomenul nu a fost eliminat complet, dar și că există o tendință de reducere.

