Federația FAIR-MediaSind critică desființarea Filarmonicii Ion Dumitrescu și Teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind critică proiectul inițiat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea privind reorganizarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” prin absorbția Teatrului Municipal Ariel și transformarea acestora în „Centrul Cultural Municipiul Râmnicu Vâlcea”. Reprezentanții federației susțin că măsura echivalează cu desființarea unor instituții publice de cultură cu identitate proprie și poate afecta grav angajații din domeniu.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind a afirmat că proiectul de hotărâre privind reorganizarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” prin absorbția Teatrului Municipal Ariel a fost promovat fără o consultare reală, fără realizarea unor studii de impact și fără evaluarea consecințelor culturale, sociale și profesionale.

Potrivit federației, măsura prezentată drept reorganizare ar conduce la desființarea unor structuri culturale cu tradiție și rol public, la diluarea actului cultural, pierderea expertizei profesionale, afectarea drepturilor angajaților și la creșterea controlului administrativ asupra conținutului cultural.

Federația FAIR-MediaSind susține că proiectul de reorganizare nu este fundamentat pe economii reale demonstrate, ci pe o reducere semnificativă a costurilor realizată prin afectarea activitățiiculturale, a pluralismului și a creației culturale de calitate, subliniind că Filarmonica și Teatrul sunt instituții distincte, nu simple structuri administrative.

Federația a reamintit de un model similar aplicat anterior la Oradea de Ilie Bolojan, menționând pierderea autonomiei revistei „Familia”, publicație fondată de Iosif Vulcan, și consideră că astfel de exemple reprezintă precedente negative pentru gestionarea instituțiilor culturale publice.

Federația FAIR-MediaSind a cerut retragerea proiectului de hotărâre privind comasarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” cu Teatrul Municipal Ariel. FAIR-MediaSind propune deschiderea unui dialog cu organizațiile sindicale și profesionale, precum și realizarea unor studii de impact economice, culturale și sociale.

Federația a precizat că va continua toate demersurile legale, instituționale și europene pentru a proteja drepturile angajaților, independența editorială și culturală și pentru a sesiza instituțiile europene competente în cazul în care proiectul va fi menținut.