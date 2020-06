După ce a pierdut în fața Astrei Giurgiu, în etapa a cincea a play-off-ului, cu scorul 2-3, FCSB și-a pierdut aproape total șansele la titlu și mai speră doar într-o reușită în Cupa României. Înfrângerea de la Giurgiu, cu Astra, a venit după ce echipa patronată de Gigi Becali a condus cu 2 – 0 la un moment dat.

La finalul meciului, Dennis Man, autorul golului de 2-0, a recunoscut că șansele la titlu ale roș-albaștrilor au coborât aproape la zero, singurul obiectiv fezabil pentru acest an fiind doar Cupa României.

În opinia fotbalistului de la FCSB, revenirea celor de la Astra s-a datorat unei relaxări a echipei sale, iar titlul a fost ratat din cauza punctelor care au fost pierdute mult prea ușor. Aceasta s-a întâmplat în condițiile în care meciurile respective au fost controlate de FCSB.

„Am început bine jocul, am controlat, am avut foarte multe ocazii. Din păcate, chiar am vorbit la pauză că trebuie să ne concentrăm că ocaziile se pot răzbuna. Nu găsesc o explicație, cred că ne-am relaxat”, a spus Dennis Man.

Fotbalistul FCSB a adăugat că actualul campionat a luat sfârșit pentru echipa din care face parte, iar pentru acest lucru responsabilitatea este împărțită între toți jucătorii.

„Campionatul este gata pentru noi, oricum era greu, dar mai speram. Acum, pentru că ne încurcăm în fiecare etapă, nu mai putem pune probleme la titlu. De patru ani încoace este la fel, ne încurcăm din prostie. Trebuie să ne simțim toți vinovați”, a declarat Dennis Man.

În prezent, după înfrângerea cu Astra Giurgiu, FCSB a ajuns pe locul al patrulea în clasamentul competiției interne și a fost depășită de formația antrenată de Bogdan Andone.

Roș-albaștrii se află la opt puncte distanță de Craiova și la nouă de liderul CFR Cluj, iar runda următoare vor întâlni FC Botoșani, sâmbătă, de la ora 20:00, conform digisport.ro.