Dezvăluriile făcute de Cristi Balaj , în prezent șef al ANAD, au vizat mafia pariurilor care funcționa în urmă cu 10 ani în fotbalul românesc. Fostul arbitru a povestit cum oamenii lui Marian Iancu jucau la pariuri, live, având cunoștințe dinainte, despre rezultatele meciurilor. Totodată, el a relatat cum l-a refuzat pe Marian Iancu care ar fi încercat să-l corupă.

Aflat, în prezent, în Penitenciaurul Rahova, fostul patron al Universității din Timișoara ținut să-i dea replica fostului arbitru. El susține că, dimpottivă, Balaj era cel care încerca să-l contacteze prin intermediari înainte de meciurile echipei pe care o conducea.

„Am declarat public cândva, după un meci jucat acasă la Timișoara împotriva Stelei, angajați fiind în câștigarea Campionatului, arbitrat de acest «Sandu al arbitrajului românesc», când în minutul 90 nu ne-a acordat un penalty clar la Zicu, scorul fiind 0-0, că doar un «arbitru orb, beat sau drogat» nu ar fi acordat acea lovitură de la 11 metri, uitând că de fapt aveam de-a face cu unul prost și ranchiunos pentru motivul că nu le răspundeam prietenilor comuni la telefon”, a spus Iancu.

Marian Iancu susține că în aceeași emisiune, Cristi Balaj a recunoscut că ar fi fost un arbitru corupt și spune că va trebui să demonstreze în instanță că și el, în calitate de președinte al Universității Timișoara a încercat să facă acest lucru.

„Astfel, prin spovedania lui nu face decât să confirme ceea ce eu am bănuit tot timpul. Afirmația că și eu «am încercat» va trebui să o probeze în instanță. Doar un om pervers te atacă continuu, atunci când el crede că nu te poți apăra. S-a înșelat!”, a spus Marian Iancu într-un mesaj transmis Gazetei Sporturilor.

În emisiunea la care face referire fostul patron al Timișoarei, fostul arbitru a povestit că a intrat în conflict cu Marian Iancu deoarece a refuzat să se lase corupt de acesta.

„Am avut și eu o parte de vină că n-am avut dibăcia, inspirația sau înțelepciunea că atunci când refuz să n-o fac cu vehemență, să nu înjur. Am fost un arbitru care nu eram politicos în refuz. Nu aveam cum să uit sentimentul unui jucător atunci când se pregătește o săptămâna, o lună, un an și vine un arbitru și își bate joc de muncă lui…”, a spus Balaj.

Pe de altă parte, în aceeași declarație el a subliniat că au mai fost și alți președinți de cluburi care au încercat să-l cumpere, dar a refuzat să dezvăluie numele acestora, spunând că ar fi trebuit s-o facă la vremea respectivă.

„Pe mine n-o să mă auziți că spun cum m-a corupt unul sau altul. Trebuiau spuse la timpul lor. Oricum, în afară de Iancu au mai încercat și alții”, a mai spus Cristi Balaj conform Gazetei Sporturilor.