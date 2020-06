În vârstă de 54 de ani, Marian Iancu a fost un personaj controversat în fotbalul mioritic, care nu se ferea niciodată să spună lucrurilor pe nume. Afaceristul a cumpărat clubul Politehnica Timișoara în 2005, și a finanțat gruparea de pe Bega vreme de șase ani.

Acum, Cristi Balaj, fost arbitru internațional, a dezvăluit ce probleme a întâmpinat în carierea sa din cauza patronului lui Poli Timișoara.

„Persoane din anturajul lui îmi povesteau cum își pregătea discursurile, cât de importantă era imaginea lui. Mie mi-era milă de el, arată cum arată, era bolnav… Dar arată cum arată că mânca o tavă de șnițele la o masă… Dar nu avea scrupule!

Am arbitrat un meci la Timișoara în care un prieten foarte bun de-al meu a venit cu mine și a stat în spatele oficialilor celor din anturajul echipei, din conducerea echipei și jucau live la pariuri! Știau care va fi scorul la pauză și la final…

Am fost un arbitru care nu eram politicos în refuz. Nu aveam cum să uit sentimentul unui jucător atunci când se pregătește o săptămâna, o lună, un an și vine un arbitru și își bate joc de muncă lui… Pe mine n-o să mă auziți că spun cum m-a corupt unul sau altul. Trebuiau spuse la timpul lor. Oricum, în afară de Iancu au mai încercat și alții”, a povestit Cristi Balaj, actualul președinte al Agenției Naționale Anti Doping (ANAD).

În prezent, Marian Iancu se află în spatele gratiilor. Fostul patron al lui Poli Timișoara a fost condamnat la 12 ani de închisoare, în urmă cu 4 ani. Este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul RAFO și este obligat să înapoieze statului 150 de milioane de dolari şi 18 milioane de euro, împreună cu doi complici.

Pentru a recupera prejudiciul, magistraţii Curţii de Apel au decis confiscarea, de la Marian Iancu şi de la ceilalţi doi inculpaţi condamnaţi, a 7 case şi apartamente, 7 terenuri şi 3 maşini.