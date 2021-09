FC Barcelona trece printr-un război civil, catalanii caută un antrenor care să oprească umilințele

Este degringoladă totală la FC Barcelona. Club despre care se poate spune deja că are un început de sezon catastrofal. Catalanii sunt pe locul 6 în Primera Division, după șase etape, la cinci puncte distanță de lidera Real Madrid, și cu un meci mai puțin disputat. Trei victorii și trei egaluri au obținut „roș-albaștrii” în campionat.

FC Barcelona trece printr-o criză profundă

Dar marile probleme au ieșit la iveală în grupele Ligii Campionilor. Acolo unde echipa antrenată de Ronald Koeman a pierdut pe „Camp Nou”, scor 0-3 cu Bayern și 0-3 în deplasare cu Benfica Lisabona. Eșecuri care au provocat un cutremur în interiorul clubului. Tehnicianul olandez are zilele numărate și se vorbește despre înlocuirea sa urgentă. Președintele Joan Laporta visează la repatrierea lui Pep Guardiola, în vară, dar acest lucru pare greu de realizat.

Pentru că tehnicianul are contract cu Manchester City până în 2023, apoi vrea să ia o pauză de un an. Echipa are nevoie acum de un șoc. Favoriți pentru a-i lua locul lui Koeman sunt Xavi, fostul mare mijlocaș al catalanilor sau Andrea Pirolo, ex-mare internațional italian.

Luis Suarez l-a sfătuit pe Xavi să stea departe

Dar, Luis Suarez, fost atacant al Barcelonei, omul celor de la Atletico Madrid, l-a sfătuit pe Xavi să stea departe de club, deocamdată.

„În acest moment e un război la Barcelona, între Koeman și Laporta, care face rău jucătorilor.

I-aș recomanda personal lui Xavi să mai aștepte. Nu e un moment ideal pentru el să se ducă acolo. E deștept, așa că trebuie să aștepte timpul potrivit. Are jucători acolo care i-au fost colegi și legat de care ar trebui să ia anumite decizii, ar fi dificil. Îl văd ca pe un tehnician cu potențial. În alt context, la Barcelona, ar putea fi la fel de mare ca antrenor cum a fost ca jucător”, a spus atacantul uruguayan.