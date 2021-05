Zinedine Zidane (48 de ani) se va despărți de Real Madrid la finalul acestui sezon, unul nereușit pentru „galactici”. Chiar dacă gruparea din capitala Spaniei mai are șanse să câștige Primera Division. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Real are 78 de puncte și se află pe locul al 2-lea. Lideră este concitadina Atletico, cu 80 de puncte. Șanse matematice mai are și FC Barcelona, clasată pe ultima poziție a podiumului cu un total de 76 de puncte.

Zinedine Zidane nu mai are nervi pentru a continua la gruparea din capitala Spaniei

Jurnaliștii de la televiziunea Telemadrid au anunțat deja că antrenorul francez nu va mai continua pe banca celor de la Real Madrid și în sezonul 2021-2022. Indiferent dacă echipa va deveni campioana Spaniei. El mai are un an de contract, dar este surmenat, epuizat și fizic, și psihic, după cum spune presa iberică.

Zinedine Zidane a avut un prim mandat de antrenor, la Real, în intervalul 2016 – 2018. Atunci, el a câștigat de trei ori consecutiv Liga Campionilor cu madrilenii. Iar echipa de pe „Santiago Bernabeu” a câștigat și un trofeu de campioană în Primera Division.

Nu a lucrat până acum, ca antrenor, decât la Real Madrid

Apoi, tehnicianul a decis să se despartă de Real. A revenit în luna martie a anului 2019, dar n-a mai regăsit succesul din trecut. E drept, madrilenii suferiseră o mare pierdere. Nu-l mai aveau în lot pe portughezul Cristiano Ronaldo, cel care se transferase între timp, în Italia, în Serie A, la Juventus Torino. Zidane și-a început cariera de tehnician la Real Madrid Castilla, echipa secundă a celor de la Real. Nu a lucrat până acum la o altă formație, cu excepția celor două, deși nu a dus lipsă de oferte din partea marilor cluburi de pe „Bătrânul Continent”.

Ca jucător, Zinedine Zidane a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid în perioada 2001-2006.