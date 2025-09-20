FC Argeș - Universitatea Cluj, 1-0. Piteștenii sunt pe loc de play-off. Meci cu două eliminări

FC Argeș s-a impus la limită, sâmbătă, scor 1-0, în fața celor de la Universitatea Cluj. Partida a contat pentru etapa a 10-a a campionatului intern și a fost decisă de reșuita lui Adel Bettaieb din minutul 65.

Ovidiu Bic, jucătorul oaspețilot, a văzut cartonașul roșu în minutul 58, de la gazde a fost eliminat Daniell Oancea în minutul 82. Piteștenii sunt pe locul al 4-lea, cu un total de 19 puncte, clujenii se clasează pe 8 cu 13 puncte.

În ultimele cinci etape, FC Argeş are patru victorii şi un egal. „U” Cluj are o singură victorie în ultimele patru etape, două eşecuri şi un egal.

FC Argeş - FC Universitatea Cluj 1-0 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adel Bettaieb (65). Cartonaşe roşii: Ovidiu Bic (''U'' Cluj, 58), Dorinel Oancea (FC Argeş, 82). Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF.

„Cred că a fost o partidă destul de slabă făcută de noi, dar cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer, nu vreau să dezvolt acest lucru, pentru că nu este treaba mea.

Am avut câteva situații, mai ales în prima repriză. Am fost destul de aproape, dar nu am băgat mingea în poartă. Trebuie să ne revenim, pentru că etapele trec, ne îngrijorează acest lucru”, a spus, la final, Dan Nistor, jucătorul oaspeților, conform Digi Sport.

Alex Chipciu, fotbalistul clujenilor, crede că eliminarea lui Bic a dat echipa peste cap.

„Am pierdut. Cred că ne-a destabilizat cartonașul roșu, am intrat în degringolada aia. Știam că ei o să cadă dacă o să avem posesia și mai multe ocazii”.