Sport

FC Argeș - Universitatea Cluj, 1-0. Piteștenii sunt pe loc de play-off. Meci cu două eliminări

Comentează știrea
FC Argeș - Universitatea Cluj, 1-0. Piteștenii sunt pe loc de play-off. Meci cu două eliminăriMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

FC Argeș s-a impus la limită, sâmbătă, scor 1-0, în fața celor de la Universitatea Cluj. Partida a contat pentru etapa a 10-a a campionatului intern și a fost decisă de reșuita lui Adel Bettaieb din minutul 65.

FC Argeș a ajuns pe loc de paly-off după victoria cu „U” Cluj

Ovidiu Bic, jucătorul oaspețilot, a văzut cartonașul roșu în minutul 58, de la gazde a fost eliminat Daniell Oancea în minutul 82. Piteștenii sunt pe locul al 4-lea, cu un total de 19 puncte, clujenii se clasează pe 8 cu 13 puncte.

sursa: Facebook

Bilanț excelent pentru piteșteni în ultimele cinci runde

În ultimele cinci etape, FC Argeş are patru victorii şi un egal. „U” Cluj are o singură victorie în ultimele patru etape, două eşecuri şi un egal.

FC Argeş - FC Universitatea Cluj 1-0 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni A marcat: Adel Bettaieb (65). Cartonaşe roşii: Ovidiu Bic (''U'' Cluj, 58), Dorinel Oancea (FC Argeş, 82). Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Vasile Marinescu (Bucureşti) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF.

Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro
Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

„Cred că a fost o partidă destul de slabă făcută de noi, dar cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer, nu vreau să dezvolt acest lucru, pentru că nu este treaba mea.

Am avut câteva situații, mai ales în prima repriză. Am fost destul de aproape, dar nu am băgat mingea în poartă. Trebuie să ne revenim, pentru că etapele trec, ne îngrijorează acest lucru”, a spus, la final, Dan Nistor, jucătorul oaspeților, conform Digi Sport.

Momentul care i-a dat pe clujeni peste cap

Alex Chipciu, fotbalistul clujenilor, crede că eliminarea lui Bic a dat echipa peste cap.

„Am pierdut. Cred că ne-a destabilizat cartonașul roșu, am intrat în degringolada aia. Știam că ei o să cadă dacă o să avem posesia și mai multe ocazii”.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:05 - Viitorul digital începe azi: cum transformă AITY companiile românești cu ajutorul AI
21:54 - Ziua în care oamenii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Ce a fost Dark Day
21:42 - FC Argeș - Universitatea Cluj, 1-0. Piteștenii sunt pe loc de play-off. Meci cu două eliminări
21:32 - Trei vedete de renume care au refuzat să meargă la înmormântarea lui Redford. De Niro se numără printre ele
21:23 - Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
21:11 - Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale