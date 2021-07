De fapt, EURO 2020 poate fi considerat cu siguranță un turneu al surprizelor, ținând cont că nume grele precum Franța, Portugalia, Germania și Olanda au părăsit competiția încă din optimile de finală.

În sferturile de finală au rămas însă echipe suficient de puternice pentru ca această competiție să stârnească un interes și mai mare. Anglia, Spania, Italia, Belgia, Danemarca, Cehia, Elveția și Ucraina sunt sfert-finalistele de la EURO 2020, primele 4 fiind principalele favorite la pariuri pe EURO.

Programul sferturilor este următorul:

Vineri, de la ora 19:00: Elveția – Spania (Krestovsky Stadium din Sankt Petersburg)

Vineri, de la ora 22:00: Belgia – Italia (Allianz Arena din Munchen)

Sâmbătă, de la ora 19:00: Cehia – Danemarca (Olympic Stadium din Baku)

Sâmbătă, de la ora 22:00: Ucraina – Anglia (Stadio Olimpico din Roma)

Anglia are prima șansă la câștigarea EURO 2020

Alături de Franța, Anglia a fost încă dinainte de startul turneului favorită la câștigarea trofeului. Iar britanicii au confirmat acest statut. În timp ce Franța a fost eliminată deja, Anglia este încă în competiție și este favorită la câștigarea trofeului, potrivit cotelor la pariuri EURO 2020 afișate de 888sport. Britanicii nu au încasat niciun gol la EURO 2020 și arată ca o echipă solidă, pragmatică, ce poate juca la rezultat. În plus, are un moral excelent după ce a eliminat Germania în optimi. Așadar, cota britanicilor pentru câștigarea EURO 2020 este 3.05.

Spania este creditată cu șansa a doua, la o cotă de 4.20. Începutul nu a fost deloc ușor pentru iberici la EURO 2020, ba chiar s-a pus problema să nu iasă din grupă, după remizele cu Suedia și Polonia. Dar victoria cu 5-0 în fața Slovaciei i-a dus în optimi, unde au trecut dramatic de Croația cu 5-3.

Una dintre echipele impresionante de la EURO 2020 a fost Italia. Squadra Azzurra a impresionat prin jocul precis și ofensiv și are cota 4.70 să câștige EURO 2020. Italienii au avut un parcurs perfect în grupe, câștigând toate meciurile. Apoi au eliminat Austria în optimi după prelungiri.

Belgia e văzută ca fiind favorita numărul 4, cu cota 8.00 la 888sport. O echipă de la care în ultimii ani au fost multe așteptări și care începe să confirme, beneficiind de un lot extraordinar.

888sport le oferă utilizatorilor și posibilitatea de a paria pe surprize. Astfel, Danemarca are cota 11.00 să câștige EURO 2020, Cehia și Elveția au 26.00, iar Ucraina are 34.00.

Poate fi depășit Ronaldo în cursa pentru titlul de Cel mai bun marcator?

Cristiano Ronaldo a scris istorie la EURO 2020. A marcat 5 goluri și a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatul European, cu un total de 14 goluri. În plus, a egalat și recordul de goluri pentru o echipă națională.

Cu cele 5 goluri, Ronaldo are cota 2.10 să fie principalul marcator de la EURO 2020, chiar dacă Portugalia a fost eliminată deja. El este urmat de cehul Patrik Schick (4 goluri) și Raheem Sterling (3 goluri), cu aceeași cotă la pariuri, 6.00. Marcator a trei goluri, belgianul Romelu Lukaku are cota 8.00.

Cote la pariuri pe sferturile de finală EURO 2020

Elveția – Spania

Vineri, de la ora 19:00, Elveția e dornică să producă încă o surpriză majoră, după ce a eliminat campioana mondială Franța în optimi. Elvețienii pornesc însă cu șansa a doua, având cota 3.30 la calificare, iar Spania are doar 1.33. O victorie a Spaniei în timpul regulamentar are cota 1.68, iar cea a Elveției are 5.50. Cota pentru un meci cu prelungiri este 3.80.

Spania are un ascendent moral uriaș în fața trupei lui Petkovic, ținând cont că a pierdut doar una din cele 22 de întâlniri anterioare. În plus, ibericii au marcat de 48 de ori în confruntările cu Elveția. Însă, pe de altă parte, Spania a fost o echipă a contrastelor la EURO 2020, care a alternat momentele slabe cu unele excelente.

Belgia – Italia

Este, cu siguranță, cel mai atractiv meci din sferturile de finală și va avea loc vineri, de la ora 22:00. Sunt două echipe aflate în formă maximă de mai bine de doi ani și care s-au calificat la pas încă din preliminarii, fără înfrângere. 888sport îi acordă prima șansă la calificare Italiei, care are cota 1.65. Cota belgienilor este 2.20, astfel că putem spune că meciul dintre Belgia și Italia se anunță a fi unul echilibrat.

În ceea ce privește cele 90 de minute, Italia are cota 2.35 la victorie, egalul are cota 3.10, iar victoria belgienilor are 3.40. Cele două echipe s-au întâlnit de 22 de ori, iar Italia s-a impus de 14 ori și a pierdut doar de 4 ori. Dar Belgia este pe val și are jucători foarte buni în toate compartimentele.

Cehia – Danemarca

Orașul Baku va pune față în față, sâmbătă de la ora 19:00, două dintre aparițiile surpriză din sferturile de finală. Danemarca pornește cu prima șansă, având cota 1.55 la calificare la 888sport, iar Cehia are cota 2.40. Cei care cred că Danemarca poate câștiga în timpul regulamentar pot beneficia de cota 2.07, egalul are cota 4.00, la fel că victoria Cehiei.

Ca moral, cehii tocmai au eliminat Olanda, așa că stau excelent din acest punct de vedere, iar în grupe s-au descurcat foarte bine, pierzând greu un singur meci, în fața Angliei, scor 1-0, remizând cu vicecampioana mondială Croația și câștigând cu 2-0 în fața Scoției.

În schimb, pe danezi – câștigătorii EURO 1992 – pare că i-a motivat și mai tare pierderea lui Christian Eriksen. Pe de altă parte, Cehia a pierdut doar două dintre cele 26 de meciuri contra danezilor, câștigând 13 dintre ele.

Ucraina – Anglia

În fața dorinței britanicilor de a câștiga primul EURO din istorie stă Ucraina. Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă, de la ora 22:00, la Roma, într-o partidă care poate fi mai echilibrată decât se anunță. Chiar și așa, britanicii pornesc cu prima șansă, având cota 1.17 la calificare, în timp ce ucrainenii au cota 5.00. Anglia are cota 1.40 să câștige în 90 de minute, egalul are 4.50, în timp ce victoria Ucrainei are 10.00.

Așadar, este o partidă cu o favorită certă. Dar poate răsturna Ucraina așteptările? La EURO 2020 a arătat că o echipă pragmatică, gata să lovească decisiv în orice moment. În întreaga istorie, a reușit să învingă o singură dată Anglia.

Cotele la pariuri prezentate în acest articol pot suferi modificări în ​orice moment.