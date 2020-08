Ioana Boureanu nu se intimidează în fața aparatului de fotografiat. Dimpotrivă. Imaginile de mai jos i-au făcut pe internauții să încingă butonul „like”.

Cum a fost SURSPRINSĂ Ioana Boureanu a doua zi după MARELE SCANDAL

Imediat după imensul scandal în care a fost implicat Cristian Boureanu, în urma căruia acesta s-a ales cu doasar penal pentru violenţă împotriva fiicei lui, Ioana Boureanu s-a prezentat împreună cu mama ei la Institutul Naţional de Medicină Legală. Episodul s-a consumat în 2016.

Ioana a fost surprinsă împreună cu mama sa, în timp ce intra la Institutul de Medicină Legală. Această avea câteva foi în mână şi părea foarte relaxată.

Potrivit Spynews, la ieşirea de la audieri, Boureanu a declarat că întreg scandalul a început după ce Ioana ar fi fugit de acasa fără ştirea acestuia.

”Înainte de a pleca în America, ea a fugit de acasă. Ca să o pedepsească, Cristian Boureanu i-a luat telefonul. Ea s-a supărat rău de tot, iar mama ei i-a cumpărat alt telefon. În America i-am făcut toate poftele. Când ne-am întors din SUA, am mers la Constanța, unde avem casa în renovare. Cea mică cerea să o aducem însă la București, să fie alături de anturajul ei dubios, cu copii care beau și fumează. Tatăl ei i-a luat din nou telefonul, iar ea, în miezul nopții, a luat trenul și a mers la București, fără știrea numănui, cu bani furați din casă, fără telefon, fără nimic… Asta s-a întâplat sâmbătă. Noi am venit în București, a urmărit-o, a văzut cu cine umblă și că fumează alături de ei, iar acum a vrut să o ducă înapoi la Constanța și să o mute la o altă școală. Fata este un copil nebătut, nimeni nu s-a atins de ea, dar are foarte mult tupeu. O pedepseau doar luându-i telefonul”, a transmis pentru sursa citată Laura Dincă, iubita lui Cristian Boureanu.