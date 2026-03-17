Fantoma „Generalului Pufi”. Cum a demontat Comisia SRI minciuna anului

Cristian Rizea, în instanța de la Chișinău/ Sursă foto: arhiva EvZ
 Jurnalismul de tip „șaorma cu de toate” primește o lovitură chiar de la vârful Parlamentului.

Rizea și Generalul Pufi s-au făcut de râs

Comisia SRI a dat verdictul: celebrul „General Pufi”, personajul de telenovelă creat de fugarul Cristian Rizea pentru a lovi în Serviciul Român de Informații, nu există în realitatea operativă. Dezvăluirile sale sunt o ficțiune grosolană, un amestec de fotografii luate de pe internet și scenarii demne de filmele de serie B.

Verdictul președintelui Comisiei SRI

Deputatul PSD, Eugen Bejinariu le-a calificat ca fiind „elemente ficționale și limbaj degradant”. Într-o ședință maraton desfășurată astăzi, 17 martie 2026, Comisia comună permanentă pentru controlul SRI, condusă de deputatul PSD Eugen Bejinariu, a pus punctul pe „i” în scandalul dezvăluirilor care au poluat spațiul public.
Analiza documentelor clarificatoare depuse de conducerea SRI este fără echivoc: atacurile lansate pe TV și în transmisiuni online nu sunt decât un „atac concertat la adresa credibilității instituției”, orchestrat de grupuri de interese externe chiar în pragul nominalizării noului director al SRI.

Spion. Sursă foto: Freepik

Scrisoarea care nu există

Comisia a stabilit că așa-zisa „scrisoare a ofițerilor activi” este o ficțiune. „Documentul promovat nu prezintă elemente de veridicitate și nu este asumat la nivelul cadrelor SRI”, se arată în concluziile raportului.
Mai mult, verificările interne au demonstrat că nu au existat scurgeri de informații.

Generalul Pufi, o minciună

„Generalul Pufi” și restul „dezvăluirilor” sunt, în fapt, o rețetă toxică în care identități reale ale unor ofițeri cu cariere ireproșabile au fost lipite de „situații inexistente și relaționări nereale”, totul într-un stil discursiv descris de parlamentari drept „agresiv, injurios și degradant”, susține comisia parlamentară.

Cariere de elită, terfelite de „malițiozitate”

După ce au verificat la sânge activitatea cadrelor vizate de atacurile lui Rizea, membrii Comisiei au constatat că acești ofițeri au o „bună reputație profesională” și nu au încălcat nici legea, nici etica militară.
Practic, fostul condamnat în Republica Moldova și România,Cristian Rizea, a luat poze oficiale de la evenimente publice, disponibile oricui pe Google, și le-a inventat povești de alcov și porecle ridicole pentru a crea iluzia unei instituții în derivă.
„Atacurile sunt nejustificate, difuzate fără filtre dubitative, promovând intenții malițioase și o violență de limbaj ieșită din comun”, avertizează Comisia. Mesajul este clar: într-un moment critic pentru securitatea regională a României, astfel de invenții nu fac decât jocul celor care vor să destabilizeze principalul serviciu de informații al țării.
„Generalul Pufi” rămâne, deci, ceea ce a fost de la început: o gogoriță mediatică menită să lezeze onoarea unor militari care nu se pot apăra public.

Proiecte speciale