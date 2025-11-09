Familia lui Donald Sutherland a blocat apariția memoriilor actorului. Editura cere returnarea avansului de 400.000 dolari

Familia lui Donald Sutherland nu a fost de acord cu publicarea unei cărți mult așteptată, relatează New York Post. De ce? Se pare că erau brutal de sincere.

Penguin Random House (PRH) a dat în judecată compania McNichol Pictures Inc., companie fondată de Donald Sutherland, acuzând nepredarea manuscrisului final și „încălcarea contractului” pentru volumul de memorii al actorului, Made Up, But Still True. Editura solicită returnarea avansului de 400.000 de dolari, după ce proiectul a fost blocat de familie, iar lansarea împinsă pentru 2026.

Potrivit plângerii depuse la tribunalul federal din Manhattan, Crown Publishing Group (imprint PRH) a cumpărat memoriile în octombrie 2023 pentru un avans total de 1,25 milioane de dolari. Un draft a fost transmis editorului în martie 2024, înainte ca Sutherland să moară pe 20 iunie 2024, în Miami. Ulterior, editura a oferit observații editoriale și a propus o versiune revizuită „pentru a facilita finalizarea”, însă un „manuscris complet și acceptabil” nu a mai fost livrat.

Anunțat oficial pe 27 martie 2024, volumul era descris drept „brutal de sincer” și „total imprevizibil”, cu lansare inițială programată în toamna lui 2024 și precomenzi deschise încă din primăvară. În comunicările publice, editura promitea povești din culisele unei cariere cinematografice de șase decenii, de la MASH și Klute la Don’t Look Now, Ordinary People, JFK și The Hunger Games, alături de episoade personale relatate cu umorul caracteristic actorului.

După decesul starului canadian, moștenitorii au ridicat „probleme nespecificate” privind conținutul, susține PRH, iar McNichol nu a returnat avansul atunci când i s-a solicitat în iulie. În paralel, mai multe relatări din industrie au indicat că apariția cărții a fost reprogramată pentru 2026, într-un efort de „curățare” editorială și clarificare a unor pasaje sensibile. McNichol nu a comentat public litigiul.

Donald Sutherland, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale, a murit la 88 de ani. Anunțul decesului a mâhnit fanii, iar presa a consemnat o carieră de peste 150 de roluri, încununată cu un Oscar onorific în 2017. Moștenirea sa artistică rămâne asociată atât cu generația „New Hollywood”, cât și cu succesul global al francizei “The Hunger Games”.

Procesele dintre editori și moștenitori pe marginea memoriilor postume nu sunt rare, însă miza financiară și reputațională, dublată de promisiunile comerciale deja făcute publicului, face ca disputa în jurul Made Up, But Still True să fie urmărită atent în lumea editorială. Până la un deznodământ juridic sau la un compromis editorial, cartea rămâne în stand-by, iar precomenzile inițiale au fost amânate, scrie NY Post.