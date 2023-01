Făina de greieri intră pe piața europeană! Actul european prin care a fost autorizată la vânzare. Document

Comisia Europeană a autorizat introducerea pe piață, ca aliment nou, a pulberii parțial degresate de Acheta domesticus. Este vorba despre mult hulita făină de greieri. În fapt departe de a fi spectaculoase așa cum le prezintă unii, lucrurile sunt mult mai banale. Autorizarea vizează respectarea regulilor de siguranță alimentară și nu introduce nici o obligativitate ca acest produs să fie consumat de cetățenii europeni. De altfel, ingredientul este contraindicat anumitor persoane sensibile sau care suferă de alergii. Cel puțin pentru o perioadă de timp, consumatorii produselor care conțin făină de greieri vor fi considerați niște extravaganți.

Așa cum arată reglementarea europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 3 ianuarie, autorizarea s-a făcut la cererea unei companii care s-a adresat Comisiei. La 24 iulie 2019, Cricket One Co. Ltd, o companie cu sediul în Vietnam, a transmis Comisiei Europene o cerere, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283, în vederea introducerii pe piața Uniunii ca aliment nou a pulberii parțial degresate de Acheta domesticus (greier de casă).

„Cererea a solicitat utilizarea pulberii parțial degresate de Acheta domesticus (greier de casă) în pâine și chifle multicereale, biscuiți crocanți și grisine, batoane de cereale, preamestecuri uscate pentru produse de panificație, biscuiți, produse uscate pe bază de paste făinoase umplute și neumplute, sosuri, produse prelucrate din cartofi, preparate pe bază de plante leguminoase și legume, pizza, produse pe bază de paste făinoase, zer praf, înlocuitori de carne, supe și supe concentrate sau praf de supe, gustări pe bază de făină de porumb, băuturi asemănătoare berii, produse de cofetărie din ciocolată, fructe nucifere și semințe oleaginoase, gustări, altele decât chipsuri, și preparate din carne, destinate populației generale”, se arată în regulamentul adoptat de autorizare.

Făina de greiere nu poate fi consumată de oricine

Comisia Europeană a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să evalueze făina de greieri ca aliment nou, din punct de vedere al siguranței alimentare. Concluzia trasă de specialiștii în sănătate publică din cadrul acestei autorități a fost că ingredientul respectiv nu pune probleme din această perspectivă.

„Prin urmare, avizul științific respectiv oferă suficiente motive pentru a se stabili că pulberea parțial degresată de Acheta domesticus (greier de casă), atunci când este folosită în pâine și chifle multicereale, biscuiți crocanți și grisine, batoane de cereale, preamestecuri uscate pentru produse de panificație, biscuiți, produse uscate pe bază de paste făinoase umplute și neumplute, sosuri, produse prelucrate din cartofi, preparate pe bază de plante leguminoase și legume, pizza, produse pe bază de paste făinoase, zer praf, înlocuitori de carne, supe și supe concentrate sau praf de supe, gustări pe bază de făină de porumb, băuturi asemănătoare berii, produse de cofetărie din ciocolată, fructe nucifere și semințe oleaginoase, gustări, altele decât chipsuri, și preparate din carne, destinate populației generale, îndeplinește condițiile de introducere pe piață în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2283”, se mai arată în documentul UE.

Însă, atenție, acest ingredient, făina de greieri, nu se recomandă consumului persoanelor alergice la crustacee, moluște și acarieni. Autoritatea a remarcat că acest aliment nou poate conține alergeni suplimentari dintre cei prezenți în hrana insectelor. Prin urmare, produsele alimentare care conțin pulbere parțial degresată de Acheta domesticus trebuie să fie etichetate corespunzător.

Mai mult, specialiștii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară au constatat că ingredientul conține câteva proteine potențial alergenice și au atras atenția că poate genera sensibilizare la proteinele de greier. Drept urmare, Autoritatea a recomandat efectuarea unor cercetări suplimentare cu privire la caracterul alergen al Acheta domesticus (greier de casă).

Făina de greiere autorizată doar pentru Cricket One Co. Ltd

Pe cale de consecință, ținând cont de restricțiile din aviz, pulberea parțial degresată de Acheta domesticus (făina de greieri) a fost autorizată pentru a fi introdusă pe piață Uniunii Europene.

Produsele care conțin acest ingredient pot fi comercializate, însă, doar de Cricket One Co. Ltd, compania care a depus cererea. Aceasta este autorizată să introducă pe piața ingredientul pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 24 ianuarie 2023. Excepție de la regulă se va face doar în cazul în care un alt solicitant va obține o autorizație similară, fără a face trimitere la datele științifice protejate sau cu acordul Cricket One Co Ltd.

„Numai societatea Cricket One Co. Ltd este autorizată să introducă pe piața Uniunii alimentul nou menționat la articolul 1, pentru o perioadă de cinci ani de la 24 ianuarie 2023, cu excepția cazului în care un solicitant ulterior obține o autorizație pentru alimentul nou respectiv fără a face trimitere la datele științifice protejate în temeiul articolului 3 sau cu acordul Cricket One Co Ltd”, precizează regulamentul european.

Regulamentul Comisiei Europene, din 3 ianuarie 2023, de autorizare a introducerii pe piață ca aliment nou a pulberii parțial degresate de Acheta domesticus (greier de casă) și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470.

Cum se pregătește făina de greieri

Făina de greieri sau pulberea parțial degresată de Acheta domesticus (greier de casă) este un produs comercializat de compania Cricket One Co Ltd. pe site-ul oficial al acestei firme este prezentat și procesul de fabricare a acestui ingredient. Conform informațiilor furnizate, transformarea greierilor în făină presupune mai multe proceduri.

În primul rând, timp de 24 de ore, insectele sunt ținute flămânde, astfel încât să-și golească tubul digestiv. În a doua etapă, după ce s-au asigurat că insectele au defecat, producătorii le congelează, iar mai apoi le spală și le usucă prin expunerea la o sursă de căldură. Urmează extragerea uleiului și mai apoi măcinarea carcaselor de insectă în vederea transformării în făină.

Comentariul jurnalistei Marilena Rotaru

Jurnalista TVR Marilena Rotaru a comentat, decizia Comsisiei Europene de autorizare a introducerii pe piața din Uniunea Europeană, ca aliment nou a pulberii parțial degresate de Acheta domesticus (făină de greieri). Într-un text intitulat Poftă bună globaliști, jurnalista TVR a făcut o serie de comentarii referitoare la acest subiect:

Totodată, făina din greieri uscați va mai fi utilizată pentru sosuri, produse prelucrate din cartofi, preparate pe bază de plante leguminoase și legume, pizza și produse pe bază de paste făinoase, zer praf, înlocuitori de carne, supe și supe concentrate sau praf de supe, gustări pe bază de făină de porumb, băuturi asemănătoare berii, produse de cofetărie din ciocolată, fructe nucifere și semințe oleaginoase, gustări, altele decât chipsuri, precum și preparate din carne. În ce privește etichetarea pulberii, UE a cerut ca denumirea alimentului nou să fie menționată pe eticheta produselor alimentare care îl conțin, sub forma de «Pulbere parțial degresată de Acheta domesticus (greier de casă)». Dacă în ce privește produsele ambulate consumatorii vor avea posibilitatea să depisteze, pe etichetă, prezența greierilor, în cazul produselor de panificație acest lucru devine imposibil. În România, aproape toate produsele de panificație din supermarketuri și hipermarketuri, în special cele scoase proaspăt din cuptoare, provin din aluat congelat din import, astfel că nimeni nu poate ști ce intră în compoziția acestuia”, a arătat jurnalista TVR într-o postare pe Facebook.