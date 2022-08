Ezra Miller a fost acuzat de furt calificat în Stamford. Actorul ar fi furat mai multe sticle de alcool

În raportul poliției se arată că oficialii au fost alertați cu privire la o efracție realizată pe 1 mai în orașul Stamford. Camerele de supraveghere i-a determinat pe anchetatori să-l suspecteze pe Ezra Millier. Poliția a explicat că actorul ar fi furat din locuință mai multe sticle de alcool. El joacă în renumite filme, inclusiv franciza Fantastic Beasts. Nu sunt primele fapte atribuite actorului. Miller se mai confruntă cu acuzații de agresiune în Hawaii și alte acuzații de abuz din partea mai multor femei.

Poliția de stat din Vermont a spus că nu era nimeni acasă când imobilul a fost spart. „Ca urmare a unei investigații care a inclus înregistrările camerelor de supraveghere și declarații, a fost găsită cauza probabilă pentru a-l acuza Ezra M Miller de infracțiunea de efracție într-o locuință neocupată”, a declarat poliția într-un comunicat luni, 8 august.

Ezra Miller este chemat în instanță

Actorul din Liga Justiției a primit ordin să se prezinte în instanță pentru a face față acuzației. El va fi chemat în fața judecătorilor pe 26 septembrie. Presupusa spargere este cel mai recent eveniment dintr-un șir de incidente care îl implică pe actorul în vârstă de 29 de ani.

În luna aprilie a acestui an, poliția din Hawaii l-a arestat pe Miller pentru că ar fi aruncat un scaun, care a lovit ulterior o femeie de 26 de ani în frunte. Doar cu doar două săptămâni mai devreme, Miller a fost acuzat de hărțuire și conduită dezordonată la un bar de karaoke din Hawaii. Potrivit poliției, actorul a luat un microfon de la o femeie care cânta și s-a aruncat asupra unui bărbat care juca darts.

Cariera lui Ezra Miller

Ezra Miller este cunoscut pentru rolurile din Perks of Being a Wallflower, Trainwreck și franciza de mare succes Fantastic Beasts. El urmează să joace rolul Flash în viitorul film al DC The Flash, care urmează să fie lansat anul viitor, informează BBC. Filmul său de debut este Afterschool în anul 2008.