Trailerul celui de-al treilea film Fantastic Beasts e spectaculos! Johnny Depp a fost înlocuit cu Mads Mikkelsen. Video

Teaserul ne oferă o imagine a lui Mads Mikkelsen în rolul lui Gellert Grindelwald, rolul răufăcătorului interpretat de Johnny Depp în primele două episoade. Între timp, Depp a fost scos din planurile producătorilor.

Autoarul volumelor „Harry Potter”, J.K. Rowling, a scris scenariul împreună cu Steve Kloves. Filmul este regizat de David Yates, care a regizat ultimele patru filme „Potter”. El a regizat, de asemenea, primele două filme „Fantastic Beasts” (n.r. – care au apărut în 2016 și 2018), conform CNN.

„Fantastic Beasts: Secretele lui Dumbledore” îi mai are în distribuție pe Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner și Ezra Miller.

„Am așteptat – toți cei trei ani – orice veste despre Fantastic Beasts 3, așa că imaginați-vă încântarea când un nou trailer a ajuns online! Acum că a sosit, alăturați-vă Melisei Kumas pentru o privire mai atentă și în profunzime asupra filmului Fantastic Beasts: Secretele lui Dumbledore.

Fantastic Beasts 2 s-a terminat cu niște indicii

The Crimes of Grindelwald s-a încheiat *SPOILER WARNING* cu Queenie de partea întunecată, cu Aurelius Dumbledore dezvăluit și cu grupul nostru de eroi bătând la ușa Hogwarts. Dar unde ne duce noul film? Acum, să vedem mai îndeaproape ce am descoperit, iată care este deznodământul…

În acest nou trailer lansat de Warner Bros, vedem frânturi din viitorul Albus Dumbledore care declară: «Dacă asculți cu suficientă atenție, trecutul îți șoptește.» Având în vedere că știm deja că, în timpul anilor petrecuți de Harry Potter la Hogwarts, Dumbledore a avut parte de multe secrete, este logic să presupunem că vom mai avea parte de câteva imagini ale sale de-a lungul anilor și vom vedea cum a devenit omul care se ascunde în secrete pentru a proteja viitorul.

Așa cum am menționat într-un articol anterior, există multe lucruri care pot fi explorate în aceste filme în ceea ce privește Dumbledore. Filmele Harry Potter (și cărțile, bineînțeles) au spus povestea Arianei Dumbledore, sora lui Albus și a lui Aberforth.

Newt Scamander ajunge în Brazilia

Ea a murit într-o bătălie între frați și Grindelwald, deși aceste filme par să ia o direcție puțin diferită, deoarece nu există nicio mențiune despre Ariana până acum. Acestea fiind spuse, aici facem cunoștință cu Aurelius Dumbledore și îl vedem mai bine pe Aberforth, care are deja grijă de Capul Porcului din Hogsmeade.

Frații trebuiau de mult timp să discute, dar o vor menționa ei pe sora lor? Sau a fost într-adevăr schimbată de un frate? Așa cum este tema în expansiune a filmelor Fantastic Beasts, vom avea ocazia să vedem o țară nouă.

De data aceasta, Newt Scamander (Eddie Redmayne) călătorește în Rio de Janeiro, în Brazilia, la școala de magie Castelobruxo. Școala a fost menționată în cărțile Harry Potter, dar nu a fost prezentată niciodată în niciunul dintre filme.

Deocamdată nu este clar de ce anume Newt o vizitează și ce rol va juca în secretele lui Dumbledore sau, într-adevăr, în dispariția lui Grindelwald. Din echipa care a bătut la ușile Hogwarts au făcut parte și Maladictul Nagini și Tina Goldstein, dar nu a existat nicio urmă a primului atât în teaser, cât și în trailerul complet.

Victoria Yeates are un rol important în FB3

Iar Tina este prezentată doar pentru scurt timp în Camera Cerințelor. În schimb, avem o nouă echipă care o include pe Bunty (Victoria Yeates), asistenta lui Newt, și pe una dintre profesoarele de la Ilvermorny, Eulalie Hicks (Jessica Williams).

Nicholas Flamel a conversat cu ea printr-o carte când Newt l-a vizitat la Paris, dar ea va juca un rol mai important în FB3, fiind văzută luptând spate în spate cu Theseus Scamander (Callum Turner).

Va fi această nouă echipă suficientă pentru a-l doborî pe Grindelwald? Cu câteva filme în plus, pare puțin probabil, dar ar trebui să-i aducă cu un pas mai aproape. Așa cum am văzut în The Crimes of Grindelwald, Credence (Ezra Miller), sau Aurelius Dumbledore, are un phoenix lângă el, ceea ce pare să consolideze legătura sa cu familia Dumbledore.

Potrivit legendei, un phoenix ar apărea oricui din familia Dumbledore în momente de mare nevoie, dar acesta pare să fie diferit de oricare altul pe care l-am văzut vreodată. Poate că a fost afectat de puterile întunecate din Credence/Aurelius sau poate că nici măcar nu este un phoenix? Doar timpul ne va spune. În timpul trailerului a părut că își stăpânește mai bine puterile.

Newt îi dă bagheta lui Jacob

Să fi fost Queenie un factor în acest sens? Și cititoarea de gânduri a fost afectată de întunericul din jurul ei?Apropo de Queenie (Alison Sudol), dar și de Jacob (Dan Fogler), după ce a ales să meargă alături de Grindelwald pentru dreptul de a alege pe cine iubește, ambii îndrăgostiți par să se afle la capetele opuse ale acestui război.

Mai devreme în trailer, Newt îi dă lui Jacob o baghetă; fără îndoială, mai degrabă ca un stimulent de încredere decât ca o baghetă care să funcționeze, dar, în ciuda acestui fapt, Jacob este nevătămat în lupta sa cu Queenie, în timp ce restul camerei este în dezordine.

Se va întoarce Queenie de partea binelui? Sau este pierdută pentru totdeauna? O schimbare interesantă pentru Fantastic Beasts 3 este trecerea de la Johnny Depp la Mads Mikkelsen.

Nu se pot vedea sau auzi prea multe de la el de-a lungul acestui trailer, dar din acele mici fragmente se poate spune că va juca un Grindelwald mai energic decât am văzut până acum.

Stând pe treptele școlii de magie din Brazilia, lupta sa împotriva murganilor pare să fi început de-abia acum. Îl vom vedea în sfârșit și pe Albus Dumbledore (Jude Law) luptând în propria luptă! În afară de câteva mici momente în seria Harry Potter, l-am văzut în general trimițând pe alții să ia parte la luptele sale, dar de data aceasta este nevoit să se apere singur împotriva unui atac al fratelui său asumat″, se arată pe herocollector.com.