Explozie la o uzină din Rusia, care produce componente pentru rachete nucleare

Explozie în Rusia. Incidentul s-a petrecut în Republica Udmurt din Rusia, la fabrica militară JSC Votkinsk.

În urma exploziei, un incendiu puternic s-a produs. JSC Votkinsk, o fabrică de mașini, este localizată la o distanță de 50 de kilometri de Ijevsk, capitala Republicii Udmurtia din Rusia.

Conform publicației The Moscow Times, fabrica Votkinsk este responsabilă pentru producția de rachete balistice ICBM Topol-M și Iskander.

„În Izhevsk, ceva epic a explodat lângă poligonul de testare al fabricii militare Votkinsk, care produce motoare de rachete”, a scris jurnalistul ucrainean Denis Kazanski pe Telegram.

Până la finalul anului 2023, Uzina de Construcție de Mașini Votkinsk a obținut 19 contracte guvernamentale pentru fabricarea componentelor destinate armelor nucleare.

⚡️It is reported that the explosion near the testing ground of the 🇷🇺 Votkinsk Military Plant https://t.co/cOfgFM3BcN pic.twitter.com/vjkH1C0uUH

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 7, 2024