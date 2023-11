Război în Ucraina. Moscova, atacată cu drone kamikaze

Război în Ucraina cu un val de drone lansat asupra Moscovei și a altor trei regiuni din Rusia. Autoritățile militare rusești susțin că au doborât în jur de 20 de astfel de echipamente zburătoare, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cele mai multe drone ucigașe ar fi fost lansate asupra capitalei Moscova.

Sistemele ruseşti de apărare aeriană au anunțat că au doborât 20 de drone lansate de armata ucraineană. Conform informațiilor prezentate de Ministerul rus al Apărării, dronele ucrainene au fost doborâte deasupra regiunilor Moscova, Tula, Kaluga şi Briansk.

Se poate spune că s-a ajuns într-o nouă fază în acest război în Ucraina, iar rușii trebuie să-și apere propriul teritoriu. Acest lucru era de neimaginat în urmă cu un an, când Vladimir Putin a decis să invadeze țara vecină.

#ruZZia reports a massive drone attack. #Tula explodes. #Kaluga explodes. #Bryansk explodes. #Moscow explodes.

This game can be played by two, bastards! 😈😈😈 pic.twitter.com/mhhoLfa3eM

