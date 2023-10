Explozie puternică lângă Parlamentul din Ankara. Guvernul denunță un atac terorist

O explozie puternică a avut loc duminică, 1 octombrie, în apropierea Parlamentului din Ankara. Acesta urma să deschidă o nouă sesiune de lucru. Preşedintele Recep Tayyip Erdogan urma să vorbească în Parlament în această sesiune de lucru. Guvernul denunță un atac terorist.

Presa turcă scrie că schimburi de focuri au fost auzite în cartierul în care se află Parlamentul şi numeroase ministere. La fața locului s-au deplasat mai multe vehicule de poliţie şi ambulanţe.

Din primele informații, ar fi vorba despre un atac care avea ca țintă Ministerul turc de Interne.

Polițiștii au reținut un bărbat, iar un altul s-a detonat, potrivit ministrului turc de Interne, Ali Yerlikaya.

BREAKING — An explosion and gun fire heard in Turkey’s capital Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries

Turkish Parliament opens today after summer recess

pic.twitter.com/5eoKKfL887

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023