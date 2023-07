Atac terorist la Tel Aviv. Cel puțin șapte persoane au fost rănite. Atacatorul a fost împușcat mortal

Update: Poliția din Israel a transmis că atacatorul a intrat cu mașina în pietonii care se aflau lângă un centru comercial din Tel Aviv. Atacul cu mașină a fost revendicat de Jihadul Islamic, ca răspuns la atacurile israeliene din Jenin. „Este primul răspuns al rezistenței la ceea ce se întâmplă la Jenin”, a transmis gruparea.

‘The media have to be liable and responsible… This was not a Palestinian man, this was a terrorist,’ says our Batya Levinthal while analyzing the international media response to Tel Aviv car-ramming terrorist attack pic.twitter.com/r9Ep7LC7I5

Cel puțin șapte persoane au fost rănite marți, 4 iulie, în timpul unui atac terorist de pe strada Pinchas Rosen din Tel Aviv. Oamenii se aflau pe o trecere de pietoni când au fost loviți de o mașină. Martorii au filmat incidentul și au distribuit clipurile video pe rețelele sociale. În videoclipuri se poate vedea cum atacatorul a coborât din mașină și a reușit să o înjunghie pe una dintre victime. Ulterior, el a fost împușcat mortal de un civil.

Paramedicii au venit de urgență la fața locului și le-au acordat îngrijiri persoanelor rănite. Purtătorul de cuvânt al Hamas, organizație paramilitară palestiniană, Hazem Qassem, a avut cuvinte de laudă la adresa atacatorului. „Atacul eroic de la Tel Aviv este primul răspuns la crimele ocupației împotriva poporului nostru din Jenin. Ocupația va plăti prețul crimelor sale împotriva Jenin. Lăudăm eroii poporului nostru și luptătorii din Jenin. Ocupantul trebuie să se pregătească să își numere morții și răniții, pentru că sângele copiilor noștri nu este ieftin.”, a transmis Qassem.

We’re deeply saddened to report a verhicle ramming terror-attack in Tel Aviv that has resulted in the injury of five innocent people.

This horrific act of violence is a stark reminder of the ongoing threats faced by Israelis. pic.twitter.com/Y1LCoM3Brk

— South African Zionist Federation (@SAzionfed) July 4, 2023