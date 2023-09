Turcia cere mai mult curaj din partea UE

„Așteptăm din partea Uniunii Europene să demonstreze voința necesară pentru dezvoltarea relațiilor noastre”, a declarat ministrul turc de Externe, potrivit Sabah.

Ministrul turc al Afacerilor Externe, Hakan Fidan, a făcut declarații comune cu comisarul UE pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhelyi.

Referindu-se la liberalizarea regimului vizelor, Fidan a spus: „Vrem ca UE să demonstreze voința necesară pentru dezvoltarea relațiilor noastre și să acționeze cu mai mult curaj”.

Într-o conferință comună de presă susținută alături de comisarul UE pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhelyi, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, s-a referit la așteptările Turciei legate de ridicarea vizelor pentru cetățenii turci care călătoresc în Uniunea Europeană.

Ministrul Fidan a afirmat că „UE trebuie sa privească Turcia ca o țară candidată care își negociază procesul de aderare și trebuie să îndeplinească cerințele din cadrul acestui proces. Liberalizarea regimului vizelor se află printre așteptările noastre.

Eliminarea vizelor va intensifica dialogul interuman și va contribui, fără îndoială, la eliminarea problemelor și prejudecăților care apar în procesul de aderare a Turciei la Uniunea Europeană.

Alături de domnul Varhelyi, am subliniat așteptările noastre legate de eliminarea problemelor cu care se confruntă în ultima perioadă cetățenii noștri când solicită vize. În plus, am reiterat faptul că simțim nevoia de o intensificare a cooperării în ceea ce privește o distribuție mai justă a poverii în combaterea migrației ilegale”.