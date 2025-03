Monden Momente de cumpănă pentru o celebră prezentatoare din România. A recunoscut după 28 de ani de căsnicie







Iuliana Tudor și Răzvan Văcăroiu formează un cuplu de mai bine de 28 de ani, dar lucrurile n-au fost mereu roz. Prezentatoarea de la TVR povestit recent și cum se înțelege cu fiul ei, dar și cum s-a obișnuit cu ideea că a crescut.

Iuliana Tudor, despre fiul ei

„Încep să descopăr că nu mai este băiețelul pe care-l alinta mama. Este viitor bărbat deja și încerc să schimb, chiar la nivel de dialog, la nivel de idei, problemele sunt altele. Încerc să îl conectez cu tot ceea ce se întâmplă în lume, să fie pregătit atât cât se poate, măcar mental.

E alt nivel la care ne cunoaștem unul pe celălalt și încerc cât pot să mă păstrez aproape de el. Cred că e foarte important să fim aproape de copiii noștri, să le fim îndrumători și să le dăm un spațiu de siguranță, să se simtă în siguranță vorbind cu noi. Asta se face cu timp alocat”, a spus prezentatoarea.

Nu l-a ferit de momentele grele

Prezentatoarea de la TVR a declarat că nu l-a ferit pe fiul ei, Tudor, de momentele grele și că i-a explicat cum este viața și ce se întâmplă în familia lui.

„Aici iar suntem norocoși, pentru că am comunicat amândoi pe direcții diferite, dar am comunicat de foarte devreme.De când era bebeluș, chiar dacă nu înțelegea neapărat, i-am vorbit, l-am implicat în tot ceea ce se întâmplă cu noi.

Îmi aduc aminte și când ne-am mutat în casă nouă, el știa și cum arată, i-am făcut o schiță. Adică a fost prezent în tot ceea ce s-a întâmplat cu familia lui. Și cred că am făcut bine. Nu l-am ferit nici de momentele grele. I-am povestit așa pentru nivelul lui ce se întâmplă și am creat o legătură solidă”, a spus ea.

Iuliana Tudor, despre problemele din căsnicie

Iuliana Tudor a mai declarat că s-a concentrat foarte mult pe carieră până să apară fiul ei și că s-a confruntat cu probleme în căsnicie din cauza programului.

„Au fost ani în care profesia a fost totul, asta până a venit Tudor. Au fost și probleme, dar le-am gestionat împreună și îi mulțumesc pentru că a avut răbdare. Așa cum am spus și în cartea mea – Fericirea nu costă nimic – au fost momente în care am realizat și realizam că nu sunt acolo unde ar trebui să fiu, ci sunt pe scenă. Dar am considerat că e mai important. Așa a fost atunci”, a mai spus ea.

Aceasta a declarat că au fost anumite momente în care i-a fost teamă că își pierde soțul. „Cum să nu. Nu cred că există femeie care să nu simtă asta, dar la momentul acela, aceea a fost alegerea mea. Împlinim 28 de ani în aprilie”, a spus Iuliana pentru Cancan.