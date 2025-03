Cutremurul din Myanmar. Peste 144 de morți și sute de răniți

În urma cutremurului major din Myanmar, cel puțin 144 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 732 au fost rănite, a transmis, vineri, televiziunea de stat MRTV. De asemenea, în Bangkok, capitala Thailandei, opt persoane au murit, potrivit anunțului făcut de guvernatorul oraşului.

Cutremurul de vineri din Myanmar a provocat mari pagube clădirilor și infrastructurii publice, iar autoritățile se tem pentru siguranța barajelor. Șase regiuni și state, în special din nord-vestul țării, sunt cele mai afectate, potrivit Crucii Roșii.

„Infrastructura publică a fost afectată, inclusiv drumurile, podurile şi clădirile publice. În prezent, avem preocupări pentru barajele de mari dimensiuni, pe care oamenii le cercetează pentru a vedea condiţiile în care se află. Podul care leagă Mandalay de Sagaing s-a prăbuşit - acest lucru va cauza probleme logistice. Sagaing are cel mai mare număr de persoane strămutate intern din ţară”, a susținut Marie Manrique, coordonator de programe pentru Federaţia Internaţională a Crucii Roşii.

Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7, care s-a produs la o adâncime de 10 km, a lovit centrul Myanmarului vineri, la ora 12:50, ora locală (8:20, ora României). După 12 minute, o replică de magnitudine 6,4, la aceeași adâncime, a avut loc. Seismul a fost resimțit și în țările vecine, inclusiv în Bangkok, capitala Thailandei.

Din cauza adâncimii reduse, cutremurul a provocat pagube semnificative, inclusiv clădiri prăbușite. Bilanțul victimelor crește, cu decese raportate atât în Myanmar, cât și în Thailanda.

Bill McGuire, profesor la University College London, estimează că majoritatea construcțiilor nu sunt suficient de rezistente pentru a face față unui astfel de seism, iar numărul victimelor va crește pe măsură ce se evaluează amploarea dezastrului.

„Cutremurul a avut loc pe falia Sagaing, care marchează limita plăcii tectonice dintre placa indiană la vest şi placa eurasiatică la est. Placa indiană se deplasează spre nord de-a lungul faliei în comparaţie cu placa eurasiatică”, a precizat McGuire.

❗️🇲🇲 - Myanmar is experiencing scenes straight out of a disaster movie.

A major hospital in the capital, Naypyidaw, has been designated a "mass casualty area" following a powerful earthquake that struck the country on March 28, 2025.

The 7.7 magnitude quake, centered near… pic.twitter.com/SD3sgcUlff

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 28, 2025