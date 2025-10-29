Explozie misterioasă într-un apartament de pe strada Albișoara din Chișinău. Două persoane evacuate, una rănită ușor

Republica Moldova. O explozie misterioasă a avut loc într-un bloc de locuit de pe strada Albișoara din Chișinău. Incidentul a avut loc în data de 29 octombrie într-un apartament de la etajul trei al unui bloc locativ cu 16 niveluri. În urma deflagrației, două persoane au fost evacuate de salvatori, una dintre ele având nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. La fața locului au fost trimise șase echipaje de salvatori și pompieri, care au intervenit rapid pentru lichidarea consecințelor deflagrației și evacuarea locatarilor aflați în pericol.

„Ajunși la destinație, angajații IGSU au evacuat două persoane din apartamentul afectat: o minoră de 16 ani, care nu a avut de suferit, și un tânăr de 19 ani, care a fost preluat de echipajul medical pentru îngrijiri. Acesta a suportat traumatisme minore în regiunea capului, viața sa fiind în afara oricărui pericol”, a declarat pentru presă ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu.

Explozia s-a produs în camera de baie a locuinței, iar suflul deflagrației a spulberat geamurile apartamentului. Potrivit autorităților, au fost afectate doar materialele constructive din interiorul locuinței unde s-a produs incidentul, fără a fi raportate daune la structura de rezistență a blocului.

Blocul locativ nu este gazificat, astfel că specialiștii urmează să investigheze alte posibile cauze care ar fi putut declanșa explozia.

„O comisie de experți urmează să stabilească exact sursa exploziei și circumstanțele producerii incidentului. Din fericire, nu au fost raportate victime grave sau distrugeri care să afecteze siguranța blocului”, a precizat IGSU într-un comunicat oficial.

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată ferestrele sparte și resturi împrăștiate în jurul clădirii. Din fericire, nu s-au înregistrat alte victime și nici nu a fost necesară evacuarea generală a locatarilor.

Cauza exactă a deflagrației urmează să fie stabilită în urma expertizelor tehnice efectuate de autorități.

În data de 25 octombrie o explozie a avut loc într-un bloc de locuit din raionul Florești. Două persoane au avut de suferit. Peste două zile, bărbatul, care era și proprietarul apartamentului a decedat la spital. Acesta fusese internat cu arsuri grave la față, în urma deflagrației.

Cealaltă victimă, o tânără de 17 ani, care locuia în apartamentul vecin, a suferit o contuzie. Aceasta se află în continuare la spital, în stare stabilă, fiind internată în secția de Traumatologie.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a anunțat că explozia s-a produs într-un apartament situat la primul etaj al blocului, unde, cu o zi înainte, fusese instalat un cazan termic de către o persoană neautorizată. Aceasta ar fi putut provoca acumularea de gaze și deflagrația. Evaluarea vizuală preliminară nu a evidențiat fisuri în structura de rezistență a clădirii, însă o expertiză tehnică detaliată va fi efectuată ulterior pentru a stabili dacă structura este sigură pentru locatari.

Autorităţile de la Chişinău îndeamnă cetăţenii să fie prudenţi şi să respecte regulile la consumul de gaze naturale. Şi să apeleze imediat serviciile de intervenţie atunci când simt miros de gaz.

O săptămână în urmă, un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital, după ce a vrut să pornească aragazul. Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în satul Tașlâc din Grigoriopol. Când a aprins chibritul, în locuință s-a produs o explozie. Motivul deflagrației era un furtun de gaz defect. Din cauza defecțiunii, în locuință s-a acumulat gaz și s-a produs explozia.

Vara trecută, un bărbat a ajuns la spital cu arsuri de gradul II–III pe suprafața corpului, în urma unei deflagrații de gaz produse într-o locuință din satul Sireți, raionul Strășeni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), explozia a fost cauzată de o scurgere de gaz de la o conductă conectată necorespunzător la un aragaz.