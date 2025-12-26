Explozie într-un apartament din Onești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

O explozie urmată de incendiu s-a produs joi seară într-un bloc de locuințe din municipiul Onești, județul Bacău, potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) Bacău.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

Potrivit autorităților, structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară.

Intervenția echipajelor de urgență a avut loc în noaptea de joi spre vineri, pe strada Păcii din Onești, după ce a fost semnalată producerea unei deflagrații într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc de locuințe.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a anunțat că la fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție.

Conform informațiilor transmise de instituție, „imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru salvare de la înălțime”.

De asemenea, a fost trimis și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că explozia s-a produs într-un apartament aflat într-un bloc de tip P+3 etaje. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a afectat interiorul locuinței.

În momentul producerii incidentului, în apartament se aflau două persoane, o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 31 de ani. Potrivit ISU Bacău, cei doi „s-au autoevacuat” înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

În urma exploziei și a incendiului, aceștia au suferit arsuri de diferite grade, pe aproximativ două treimi din suprafața corpului.

Victimele au primit primul ajutor la fața locului, după care au fost transportate la spital de echipajul SMURD și de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul la scurt timp după sosirea la locul intervenției, împiedicând extinderea flăcărilor către alte apartamente din imobil. Autoritățile au precizat că focul a fost limitat la locuința în care s-a produs explozia.

Reprezentanții ISU Bacău au subliniat că, în urma evaluărilor efectuate, nu au fost identificate probleme care să pună în pericol stabilitatea clădirii.

„De menționat este faptul că nu a fost necesară evacuarea blocului, iar structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată”, a transmis instituția.

Cauza exactă a exploziei nu a fost comunicată până în acest moment. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul, în cadrul verificărilor specifice.

Evenimentul readuce în atenție importanța respectării normelor de siguranță în locuințe, în special în ceea ce privește utilizarea instalațiilor care pot genera riscuri, fără ca, în acest stadiu, să fie formulată o concluzie oficială privind sursa deflagrației.