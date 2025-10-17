Explozie în Rahova. Arafat (IGSU): Blocul prezintă risc de colaps

Raed Arafat, șeful DGSU, a anunțat că blocul afectat din Rahova s-ar putea prăbuși în orice moment. Concluzia a fost stabilită în urma evaluărilor făcute de Inspectoratul de Stat pentru Construcții (ISC).

„A fost o explozie serioasă. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ. Au fost mobilizate forțe la nivelul Bucureștiului, inclusiv pompieri, SMURD și ambulanțe, precum și unitatea de salvare care răspunde în situații de cutremur. Cei de la ISC care au venit la fața locului au constatat că blocul prezintă risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat. Zona va rămâne închisă până la o decizie finală. Nu se poate intra în bloc pentru a recupera acte sau documente, deoarece este foarte periculos. ISU va veni cu alte comunicări. Rugămintea mea este să nu riscați să intrați în bloc, pentru că se poate întâmpla ceva în câteva secunde”, a spus Arafat.

Reprezentanții ISU au anunțat că este folosită o dronă în zonă afectată.

„Evaluăm situația cu o dronă. La această oră se mai caută victime”, au spus reprezentanții ISU.

„Gazul ar fi cauza. Ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat vor veni specialiștii în domeniu să spună. Avem informații că au fost echipe de la gaz în zonă. (…)Urmează să vedem. Nu avem niciun elev rănit de la școală”, a adăugat Arafat.

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria Capitalei va pune la dispoziția persoanelor afectate de explozie locuințe temporare

„În funcție de numărul pe care ni-l va raporta ISU, vom pune la dispoziție locuințe pentru locatarii din blocul afectat”, a spus primarul interimar al Capitalei.

Conform anunțului făcut de șeful DGSU, încă o persoană a fost găsită moartă.

La Spitalul Floreasca au fost aduse momentan trei persoane: un bărbat de 63 de ani, cu politraumatism, inclusiv traumatism toracic și cranian, aflat în sala de operații din cauza unui pneumotorax drept masiv; o femeie de 56 de ani, cu traumatism lombar; și un bărbat de 86 de ani, cu suspiciune de fractură de femur.