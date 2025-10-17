Social Breaking news

Explozie în Rahova. Arafat (IGSU): Blocul prezintă risc de colaps

Comentează știrea
Explozie în Rahova. Arafat (IGSU): Blocul prezintă risc de colapsȘeful DSU, Raed Arafat. Sursa foto: Raed Arafat
Din cuprinsul articolului

Raed Arafat, șeful DGSU, a anunțat că blocul afectat din Rahova s-ar putea prăbuși în orice moment. Concluzia a fost stabilită în urma evaluărilor făcute de Inspectoratul de Stat pentru Construcții (ISC).

Raed Arafat, despre explozia din Capitală

„A fost o explozie serioasă. Una dintre fațade a fost afectată semnificativ. Au fost mobilizate forțe la nivelul Bucureștiului, inclusiv pompieri, SMURD și ambulanțe, precum și unitatea de salvare care răspunde în situații de cutremur. Cei de la ISC care au venit la fața locului au constatat că blocul prezintă risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat. Zona va rămâne închisă până la o decizie finală. Nu se poate intra în bloc pentru a recupera acte sau documente, deoarece este foarte periculos. ISU va veni cu alte comunicări. Rugămintea mea este să nu riscați să intrați în bloc, pentru că se poate întâmpla ceva în câteva secunde”, a spus Arafat.

explozie Rahova

Explozie Rahova. Sursa foto: ISU

Reprezentanții ISU au anunțat că este folosită o dronă în zonă afectată.

„Evaluăm situația cu o dronă. La această oră se mai caută victime”, au spus reprezentanții ISU.

Șefa Spitalului Militar, gen. Florentina Ioniță, cauțiune de 1 milion de lei
Șefa Spitalului Militar, gen. Florentina Ioniță, cauțiune de 1 milion de lei
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele

„Gazul ar fi cauza. Ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat vor veni specialiștii în domeniu să spună. Avem informații că au fost echipe de la gaz în zonă. (…)Urmează să vedem. Nu avem niciun elev rănit de la școală”, a adăugat Arafat.

PMB, decizie legată de situația proprietarilor din zonă

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria Capitalei va pune la dispoziția persoanelor afectate de explozie locuințe temporare

„În funcție de numărul pe care ni-l va raporta ISU, vom pune la dispoziție locuințe pentru locatarii din blocul afectat”, a spus primarul interimar al Capitalei.

Explozia din Capitală. Încă un mort

Conform anunțului făcut de șeful DGSU, încă o persoană a fost găsită moartă.

La Spitalul Floreasca au fost aduse momentan trei persoane: un bărbat de 63 de ani, cu politraumatism, inclusiv traumatism toracic și cranian, aflat în sala de operații din cauza unui pneumotorax drept masiv; o femeie de 56 de ani, cu traumatism lombar; și un bărbat de 86 de ani, cu suspiciune de fractură de femur.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - Șefa Spitalului Militar, gen. Florentina Ioniță, cauțiune de 1 milion de lei
12:14 - Ce trebuie să faci ca să anulezi un zbor Ryanair și să-ți recuperezi banii
12:01 - Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele
11:57 - Chiar primesc câștigătorii premiile din cazinouri?
11:49 - Bujduveanu: Locuitorii blocului afectat de explozia din Rahova, relocați
11:37 - Explozia din Rahova. Pompierii au ridicat o dronă deasupra zonei afectate

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale