Cazurile tip NDE ridică multe întrebări rămase fără răspuns, probele care dovedesc că există viață după moarte fiind contestate de mulți. Un britanic a trăit o experiență copleșitoare acum 17 ani. Jeff relatează că a trăit o experiență extracorporală avută după ce s-a izbnit cu mașina de alt șofer. Acesta a povestit întâmplarea Fundației de cercetare a cazurilor de moarte aparentă (NDE), care strânge astfel de mărturii de pe întreg globul

“La primele ore ale dimineții, în vara lui 2004, mă întorceam acasă de la un prieten alături de cel mai bun prieten al meu, care era la volan. În apropierea casei mele, am fost opriți de o lumină roșie în tăcerea zonei suburbane. Pe măsură ce lumina se făcea verde, am intrat într-o intersecție”.

Totul se mișca în slow motion. A văzut o ființă iubitoare și plină de compasiune

Jeff își amintește apoi că mașina sa s-a izbit de o mini-dubiță, care l-a lovit cu o viteză mare. Deodată a simțit că totul se umple de lumină. Deși putea să vadă lumea din jurul lui, Jeff afirmă că totul se mișca cu mică viteză și părea să fie scăldat în diferite nuanțe de lumină albă strălucitoare. “Am simțit o prezență puternică a unei ființe extrem de iubitoare și plină de compasiune, deși nu puteam să o văd. Nu exista teamă sau panică, doar o conștiență a ceea ce se petrecea. Nu am realizat că eram în afara corpului meu, am fost foarte surprins că puteam să îmi văd partea din spate a capului în timp ce am lovit fereastra de pe partea pasagerului și m-am izbit de sticlă”.

Jeff nu a simțiti nicio teamă, în schimb a făcut o trecere în revistă a experiențelor din viața sa. A văzut totul simultan, ca și cum s-ar fi uitat la o mulțime de monitoare, cu fiecare ecran afișând o scenă diferită din viața lui. Bărbatul nu s-a simțit dezamăgit sau deranjat de situație. “Cel mai bun mod de a descrie este ca atunci când anulezi o călătorie pe care ți-o doreai de mult timp. Este o dezamăgire, dar nu e capătul lumii”.

Apoi s-a trezit, încă în interiorul mașinii, iar oamenii în jurul lui îi spuneau că va fi bine. După ce o ambulanță a sosit și l-a dus la spital, lui Jeff i s-a spus că nu au existat alte persoane la locul accidentului.

Sursa: Daily Express