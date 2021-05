Un tânăr de 24 de ani, care a avut o experiență aproape de moarte (NDE), sau Viață după Moarte, a împărtășit viziuni „vii și clare” despre copilăria sa, după ce aproape s-a înecat.

Gregg Nome a spus unui grup de sprijin în 1985 că aproape a murit după ce a fost prins sub o cascadă. Experiența sa a fost împărtășită de Dr. Bruce Greyson, profesor emerit în psihiatrie la Universitatea din Virginia, într-un interviu. Dr. Greyson, acum în vârstă de 74 de ani, a organizat întâlnirea grupului de sprijin cu alții oameni, care aveau experiență NDE.

Viață după moarte. Povestea unui student a devenit virală

În cartea sa recentă „După: Călătoria unui om de știință sceptic pentru a înțelege viața și dincolo”, el a împărtășit o poveste despre un student de 20 de ani care a intrat în comă după o supradoză de heroină. El a întrebat-o pe colega de cameră a tânărului de 20 de ani, pe nume Susan, ce tip de drog a luat. Totul s-a petrecut într-o sală de interviu a spitalului, lângă pacient. Dar când s-a trezit a doua zi, Holly i-a spus doctorului Greyson: „Știu cine ești. Îmi amintesc de tine de aseară. ”

Holly i-a spus medicului stagiar că i-a „urmărit” pe el și pe Susan în sala de interviu și a plutit deasupra lor în timp ce vorbeau. Într-un interviu cu Observer, dr. Greyson a spus că cartea sa împărtășește mai multe relatări despre NDE, adăugând: „Este prima experiență care mi-a venit în minte că nu era vorba doar de un singur pacient, ci de un fenomen obișnuit. ”

El a mai spus că NDE au un impact surprinzător asupra vieții oamenilor, spunând: „Aici am găsit o experiență care, uneori în câteva secunde, transformă dramatic atitudinile, valorile, credințele și comportamentele oamenilor”. Cu toate acestea, el a adăugat că este sceptic cu privire la faptul că cercetările sale asupra fenomenelor i-au schimbat punctele de vedere asupra spiritualității: „Sunt convins acum, după ce am făcut asta timp de 40, 50 de ani, că există ceva mai mult în viață decât corpurile noastre fizice. Recunosc că există o parte non-fizică din noi. Este asta spiritual? Nu sunt sigur. Spiritualitatea implică de obicei o căutare a ceva mai mult decât tine, a sensului și scopului în univers. Ei bine, cu siguranță am descoperit asta. ”

Nome și amintirile din copilărie

În timp ce era prins în vâltoarea apelor, Nome și-a amintit scene din copilărie, evenimente pe care le uitase în cea mai mare parte și apoi momente de la vârsta adultă. El a spus că „auzea și a vedea ca niciodată”, în ciuda faptului că era prins sub apă și a adăugat că se simțea calm și în largul său. După ce scenele s-au estompat, Nome a adăugat „a existat doar întuneric și un sentiment de scurtă pauză, ca și cum ar fi ceva care se va întâmpla”…