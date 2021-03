Viața după moarte. Un şef de la Google a trăit-o şi a scris o carte. Dezvăluiri uluitoare. Experienţa lui s-a derulat în timpul unei intervenţii chirurgicale minore, în care viaţa lui Mo Gawdat a fost în pericol.

Oamenii au fost mult timp fascinați de posibilitatea ca partea esențială a identității noastre să continue chiar și după ce corpul moare fizic. Au existat numeroase teorii expuse de-a lungul anilor cu privire la modul în care acest lucru ar putea evolua, iar sursa acestora provine de obicei din experiențele apropiate de moarte.

Viața după moarte

În cartea „Rezolvare pentru fericire”, Gawdat a folosit modele științifice, inclusiv teoria relativității lui Einstein, pentru a explica de ce crede că viața este continuă.

El a spus: „Relativitatea timpului înseamnă că tu și cu mine putem avea un concept de timp foarte diferit în funcție de viteza noastră, locul în care ne aflăm, punctul de vedere și alți parametri diferiți.

Absența timpului absolut face ca fiecare dintre percepțiile noastre despre începutul și sfârșitul oricărui eveniment specific să fie diferită.” Mai mult, Gawdat a ajuns la concluzia că viața „nu respectă regulile și principiile lumii fizice pe care le-a observat în existență”.

Referindu-se la fiul său Ali, care a murit în 2014, autorul a ajuns la celebra teorie a relativității, enunţată de Albert Einstein. Astfel, fostul director de la Google a dezvăluit că „o felie” din spațiul şi timpul universului „poate include moartea lui Ali împreună cu propria mea naștere”.

Un şef de la Google a trăit-o şi a scris o carte

Totuşi, el nu crede în asta asta și a sugerat că există o formă de viață de apoi în care toate acestea pot fi observate. „Observatorul real al acelei felii trebuie să existe în afara limitelor spațio-temporale, ca parte a vieții care a precedat Universul însuși. Adevăratul tu și adevăratul eu, în afara formelor noastre fizice, care trăiesc continuitatea vieții noastre lungi, transcend de-a lungul săgeții timpului.

Sinele fizic este o iluzie, viața nu este corpul care este supus limitărilor spațio-temporale.” Antreprenorul consideră că „dacă am putea ști dinainte” că există o viață de apoi „nu ar conta atât de mult ce facem”. El a afirmat însă că propria sa experiență apropiată de moarte, cuplată cu alte „milioane” de cazuri, i-au dat speranță.

El a spus: „Pur și simplu, acestea sunt cazuri de oameni care experimentează moartea și s-au întors. Majoritatea spun o poveste foarte pozitivă. Eu personal experimentez călătoria minunată a unei experiențe apropiată de moarte când o operație minoră a decurs greşit.

Ca să vă spun adevărul, a fost fabulos!

Am văzut acea lumină, m-am repezit printr-un tunel și am găsit calmul și pacea atât de frecvente în experiențele de apropiate de moarte. Ca să vă spun adevărul, a fost fabulos! A fost atât de distractiv, încât nu m-ar deranja să merg într-o altă călătorie.

Dar până atunci, permiteți-mi să nu mă oncentrez pe cealaltă stare inevitabilă – viața.” Cercetările neuroștiinţelor arată că o experiență apropiată de moarte este un fenomen subiectiv rezultat din „integrarea multisenzorială corporală perturbată” care apare în timpul evenimentelor ce pun viața în pericol.

Dar unele credințe transcendentale și religioase despre viața de apoi includ descrieri similare cu cele reluate după o experiență apropiată de moarte. Gawdat este fostul director comercial pentru Google X – o unitate și organizație americană de cercetare și dezvoltare semisecretă fondată de Google.

Cartea sa se bazează pe o serie de filosofii și religii diferite, deși budismul, stoicismul și Mindfulness (n.r. – prezenţa conştientă) sunt principiile centrale. Cartea „Solve For Happy: Engineer Your Path to Joy” este publicată de Bluebird, conform express.co.uk.