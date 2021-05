Ar fi întâlnit o ființă plină de compasiune care l-a ajutat să-și revizuiască întreaga viață

Jeff a scris pentru Near Death Experience Research Foundation unde povestește că a văzut toate acestea în câteva fracțiuni de secundă, şi spune: „În acel moment am simțit o prezență puternică a unei ființe extrem de iubitoare și plină de compasiune, deși nu am putut să o văd. Nu a existat frică sau panică, ci doar o conștientizare a ceea ce se întâmplă.

Fără să-mi dau seama că mi-am părăsit corpul, am fost foarte surprins să pot vedea partea din spate când am lovit geamul lateral al pasagerului şi l-am spart. Nu am simțit nici o durere atunci și am avut sentimentul că ființa mă protejează cumva de traume. La un moment dat, mi-am revăzut experiențele de viață. Am simțit că aș putea vedea totul dintr-o dată, ca și cum am privi o mulțime de monitoare care afișează fiecare o scenă diferită”, a relatat bărbatul.