Noul film în care joacă Sienna Miller este inspirat dintr-un accident de autovehicul în care a fost implicată regizoarea și scriitoarea Tara Miele. Ulterior, aceasta a transformat calvarul prin care a trecut într-o dramă psihologică indie, după cum relatează 9Honey Celebrity.

Siena Miller a povestit într-o acțiune de promovare a peliculei că în timpul filmărilor a simțit o presiune care i-a influențat jocul.

„A existat o anumită presiune interioară, dar a fost ceva minunat. Știam ce înseamnă această poveste pentru Tara. Aș putea spune că am simțit toată magia din scenariu și faptul că a pus tot sufletul ei în această poveste. Așadar, am vrut să redau ceea ce a simțit ea. Și a fost greu, dar a fost un lucru complex, și frumos, iar uneori m-am simțit copleșită pe parcurs, în timp ce-l realizam. Dar, ca pentru toate lucrurile grozave, te lupți și așa reușești să le duci la capăt”, a spus actrița.

„Îmi place pentru un milion de motive diferite, mi s-a părut ceva atât de autentic și mi s-a părut o reprezentare atât de veridică a părinților”, a mai adăugat Sienna Miller despre film.

Actrița a povestit cum a acceptat rolul, influențată de mama sa, care a citit scenariul.

„De fapt, mama mea a citit scenariul mai întâi. Eu eram jos, citind un alt script. La un moment dat am auzit-o pe mama plângând pe terasa mea din New York și mi-a spus: «Citește-l». Și am citit, iar apoi m-am îndrăgostit foarte mult de poveste”, a spus actrița.

Povestea filmului

Pe de altă parte, regizoarea Tara Miele a insistat că ea este cea care a avut noroc pentru că Siena Miller a acceptat rolul. Ea a mărturisit că nu a crezut niciodată că o va convinge pe Miller să se conecteze la acest rol, dar a făcut-o.

„Sienna este ca un supermodel, superbă și nu a fost chiar prima mea alegere, de genul: «Bineînțeles că Sienna Miller ar trebui să mă joace în film, asta e evident!»”, a spus regizoarea pentru 9Honey Celebrity. „[Dar] am avut un apel FaceTime și apoi am reușit să o fac pe Sienna să înțeleagă ce am vrut să spun cu acest tip de film”, a spus Tara Miele.

Povestea filmului se învârte în jurul unui cuplu necăsătorit, format din Adrienne (Sienna Miller) și Matteo (Diego Luna), părinți a căror relație atârnă de un fir. Cei doi se ceartă, în mașină, într-o călătorie de noapte spre casă și sunt implicați într-un grav accident rutier. Filmul explorează întrebări precum ce se întâmplă când murim și viața care merită trăită – aceeași preocupare cu care s-a confruntat Miele după ce a fost implicată în accidentul ei. Spre deosebire de film, atât Miele, cât și soțul ei au supraviețuit, iar ea își amintește că s-a simțit mai vie decât oricând.