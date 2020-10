Patronii marilor instituții media, corporațiile Big Tech și jurnaliștii se fac, însă, că nu aud reproșurile. Prea sunt mari interesele aflate în joc ca să se mai încurce cu noțiuni precum adevărul sau dreptatea, Și pentru multe dintre starurile TV pe care vedem zilnic pe rețelele media cu acoperire mondială tot numai banii și interesele par să conteze. Nici nu e de mirare, e vorba de salarii fabuloase,

În această lume care prețuiește numai banii, există, însă, și excepții remarcabile. Jurnalistul Glenn Greenwald tocmai a demisionat de la The Intercept în semn de protest față de față de faptul că i-au fost cenzurate materialele despre corupția candidatului democrat Joe Biden,

Cine e Gleen Greenwald?

Greenwald nu este un necunoscut în căutare de celebritate cu orice preț. A lucrat ca avocat constituțional timp de zece ani, înainte de pune bazele unui blog pe probleme de securitate , A publicat articole în The Guardian și Salon. Celebritatea i-au adus-o, însă, dezvăluirile despre programele de supraveghere globală americane și britanice, dezvăluiri bazate pe documente clasificate furnizate de Edward Snowden.

Laureat al unor premii importante pentru activitatea sa jurnalistică, Greenwald a fost unul dintre co-fondatorii The Intercept, publicația pe care a decis acum să o părăsească.

De ce a demisionat

„Este uimitor pentru mine, dar, pe de altă parte, o reflectare a lipsei de libertate din mass-media, că mi-a fost pus pumnul în gură de către propria mea instituție media în ceea ce privește corupția lui Joe Biden (…) Această demisie înseamnă nu numai că această instituție media nu le oferă celorlalți jurnaliști libertatea editorială, așa cum speram acum șapte ani când am înființat-o, dar până și eu am ajuns într-un fel să fiu redus la tăcere atunci când exprim puncte de vedere care îi deranjează pe editorii din New Yor ]n ceea ce privește dorința lor partizan de a ajuta alegerea anumitor candidați”,notează pjmedia.com.

Drept răspuns la aceste acuzații, conducerea editorială a The Intercept s-a mulțumit să-și exprime marele respect pentru jurnalistul care era Gleen Greenwald și convingerea că acesta va fonda în curând propria instituție media.

