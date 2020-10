Documentul audio, care se afla în faimosul de acum laptop al lui Hunter Biden, a fost publicat de The National Pulse. Fișierul poartă titlul „Most Genius Shit Ever”.

În înregistrare, Hunter Biden se plânge de atenția nedorită de care are parte, printre altele de la un ziarist al New York, care „m-a sunat să mă întrebe ce părere am despre Patrick Ho – afurisitul (fucking) de șef al spionilor din China, care a început compania pe care partenerul meu, care are o avere de 323 de miliarde de dolari, a întemeiat-o și care acum a dispărut. A dispărut omul cel mai bogat din lume și care era partenerul meu. A dispărut de când l-am văzut ultima oară în apartamentul lui de 58 de milioane de dolari și am discutat de un contract de 4 miliarde de dolari pentru construirea celui mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din lume.”

