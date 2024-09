Victorie clară la alegerile regionale din Germania. Extrema dreaptă clatină coaliția de guvernare

Germania. Alegerile regionale au dat o lovitură grea partidelor din alianța deguvernare condusă de cancelarul Olaf Scholz. Două formațiuni anti-sistem au obținut victorii istorice, iar acest lucru este de natură să provoace instabilitate la Berlin.

Situația din coaliția aflată la guvernare este destul de complicată. Liderii partidelor componente nu reușesc să se înțeleagă cu privire la guvernare, iar acest lucru dă apă la moară extremiștilor.

Rezultatele înregistrate la scrutinul de duminică mărește presiunea pe guvernul condus de Olaf Scholz. Acest lucru se întâmplă cu doar un an înainte de alegerile la nivel național din Germania. Astfel, cancelarul va trebui să ia măsuri mai dure în combaterea imigrației ilegale. Totodată, va trebui să organizeze mai multe dezbateri privind sprijinul militar acordat Ucrainei. Cele două teme au dominat campania la alegerile regionale.

Situația din Germania este de natură să influențeze politica la nivel european. O guvernare șubredă ar duce la complicații și instabilitate, mai ales că nici Franța nu este într-o situație mai bună. La Paris se duc lupte politice grele pentru desemnarea unui guvern după alegerile anticipate organizate de Emmanuel Macron.

În Turingia și Saxonia, cele trei partide care formează coaliția de guvernare la nivel federal par să fi pierdut voturi. Proiecțiile cu privire la rezultatele alegerilor arată un declin al social-democraților (SPD) lui Olaf Scholz. SPD era cotat cu 6 - 7,6% din voturi, de analizele institutului de sondare Forschungsgruppe Wahlen, publicate la ora 21.00 (19.00 GMT).

Situația este și mai dezamăgitoare pentru partenerii minori ai coaliției. Verzii şi Democraţii Liberi pro-business, riscau să fie eliminaţi din parlamentul landului Turingia. Aceștia nu au atins pragul de 5% la alegerile regionale.

Analiştii se așteaptă, după alegerile regionale, la o creștere a disputelor din coaliția de guvernare. După alegerile de duminică, SPD dorește să joace un rol mai important pentru a-și recâștiga pozițiile.

Experții care au observat acest scrutin electoral sunt de părere că rezultatele reflectă fragmentarea scenei politice și ascensiunea partidelor anti-sistem. Este un trend care se manifestă la nivelul întregii Europe. Astfel de formațiuni iau avânt în condițiile în care guvernele se confruntă cu numeroase crize.

Preliminary election results show a clear victory for the far-right populist AfD in the eastern German state of Thuringia. In Saxony, the conservative CDU is projected to come out on top, closely followed by the AfD.

