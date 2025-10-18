Exercițiul JCET-2025. Militarii moldoveni se antrenează împreună cu colegii din România

Republica Moldova. Militarii din Republica Moldova și România participă la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). Acesta va avea loc în perioada 20-31 octombrie și se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale din Republica Moldova.

Ministerul Apărării de la Chişinău precizează că JCET se desfășoară în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naţionale pentru anul 2025.

Conform scenariului aprobat de Ministerul Apărării de la Chişinău, militarii din cele două state de pe ambele maluri ale Prutului vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistenţa fizică şi aptitudinile de comandă, precum și ședințe de pregătire medico-militară și alte activități specifice de instruire.

De asemenea, ofițerii, sergenții și soldații vor executa parașutări din categoria cu cord și cădere liberă din completele de parașutare MC-6/T11R, Safire și Sigma.

Ministerul Apărării de la Chişinău informează cetățenii că, în perioada sus-menționată, tehnica militară urmează să se deplaseze din unități la centrele de instruire ale Armatei Naționale pentru a participa la antrenamente.

Instituţia a făcut un apel către populaţie ca să nu se alarmeze şi săî intre în panică la vederea coloanelor de tehnică militară. Ministerul nu exclude că anumite surse propagandistice ar putea să interpreteze eronat deplasarea tehnicii militare. Şi a îndemnat cetăţenii ,,să se informeze doar din surse oficiale”.

Militarii moldoveni participă la exercițiul JCET din anul 2009. Şi a devenit o tradiţie ca la aceste exerciţii să vină şi militari din România.

Scopul principal al exercițiului JCET 2025 este instruirea comună a forțelor de operațiuni speciale, în timpul căreia militarii practică tactici complexe, exerciții de parașută, exerciții de teren cu dezvoltarea sarcinilor specifice și altele.

Programele de instruire combinată de schimb sau JCET sunt exerciții concepute pentru a oferi oportunități de instruire Forțelor de Operațiuni Speciale americane prin desfășurarea exercițiilor de instruire în țările în care forțele ar putea fi nevoite să opereze într-o zi, precum și pentru a oferi oportunități de instruire forțelor armate ale țărilor gazdă.

De obicei, fiecare program JCET implică 10-40 de membri ai forțelor de operațiuni speciale americane, deși numărul poate ajunge uneori la 100.

Congresul Statelor Unite a permis utilizarea fondurilor din bugetul militar pentru instruire în străinătate, cum ar fi JCET-urile, în 1991, cu condiția ca Secretarul Apărării să prezinte anual Congresului un raport privind activitățile de instruire în străinătate.