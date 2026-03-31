Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție

Protest, susținători Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Un sondaj recent i-a pus pe cititorii evz în fața unei alegeri utopice: Alegerea pentru funcția de președinte între Călin Georgescu, un personaj contemporan controversat versus unul dintre cei mai mari gânditori ai secolului XX, Emil Cioran. Dan Andronic a dezvăluit, în podcastul Contrapunct, de marți, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, rezultatele sondajului.

„Am realizat un sondaj și am spus așa. Dacă ar candida la președinție României Emil Cioran și Călin Georgescu cu care dintre cei doi ați vota. Și ce credeți? Surprize, surprize. Călin Georgescu, 80%, Emil Cioran, 7%. Le mulțumesc celor care au decis în proporție de 7% să-l voteze pe Emil Cioran și celor 12% care au spus oricare alt candidat. De fapt nici nu știu care sunt mai valoroși. 7% sau 12%? 12%. Nu, mie îmi plac și cei 7%”; a spus Dan Andronic.

Care a amintit de prima alegere făcută de români pentru funcția de președinte, imediat după Revoluție, în 1990. Ion Iliescu a fost votat masiv pentru Cotroceni.

Ar fi fost bun un Vaclav Havel și în România

„Mi-ar fi plăcut să avem în 1990 capacitatea de-a alege un președinte ca Havel (n.r. - Vaclav Havel, fost președinte al Cehoslovaciei după căderea Cortinei de Fier).” Mirel Curea a întrebat dacă în România exista un personaj care să semene cu Havel, fost disident comunist și scriitor cunoscut.

Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
Lui Cristian Anton, prins cu 350.000 de euro într-o cutie de pantofi, i-a sporit averea în 4 ani
Lui Cristian Anton, prins cu 350.000 de euro într-o cutie de pantofi, i-a sporit averea în 4 ani

„Dacă îl aveam pe Havel? Îl aveam. Nu știu, uite, o aveai pe Doina Cornea. Puteai să o pui pe Doina Corena. Deci, nu, ți-am dat un exemplu. Ok, orice exemplu să-ți dau, nu o să-ți placă. Gândește-te cu mintea de atunci, nu cu mintea de acum”, a spus Dan Andronic.

Regele Mihai, la vedere 27 de ani

Mirel Curea este de părere că Regele Mihai ar fi fost cea mai bună soluție pentru a conduce România după Revoluția din 1989. „27 de ani l-a ținut Dumnezeul la discreție și nu l-am văzut. În timpul ăsta am văzut, am votat un comunist școlit în vremea lui Stalin. Am votat un bețiv deșănțat. Am votat un autist ca Iohannis. Și pe rege nu l-am văzut 27 de ani”, a afirmat jurnalistul.

21:58 - Cum pot fi reclamați șoferii agresivi din trafic în România
21:50 - Ce fraze să spui în rugăciune înainte să te culci. Sfatul teologilor
21:36 - Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție
21:28 - Italia amână renunțarea la cărbune până în 2038 pe fondul crizei energetice
21:20 - Udrea critică schimbarea orei și cere schimbarea obiceiului vechi de peste 100 de ani
21:13 - Dan Șucu face două transferuri-cheie pentru titlu, de la rivala din Superligă

Emil Cioran a muncit un singur an. Marele gânditor se descria ca un parazit perfect
Emil Cioran a muncit un singur an. Marele gânditor se descria ca un parazit perfect
Controverse peste ani, legate de un citat al lui Emil Cioran: Scepticismul și deznădejdea românilor
Controverse peste ani, legate de un citat al lui Emil Cioran: Scepticismul și deznădejdea românilor

