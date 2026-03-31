Exercițiu de imaginație: Călin Georgescu contra Emil Cioran. Cu cine ar vota românii la președinție

Un sondaj recent i-a pus pe cititorii evz în fața unei alegeri utopice: Alegerea pentru funcția de președinte între Călin Georgescu, un personaj contemporan controversat versus unul dintre cei mai mari gânditori ai secolului XX, Emil Cioran. Dan Andronic a dezvăluit, în podcastul Contrapunct, de marți, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România, rezultatele sondajului.

„Am realizat un sondaj și am spus așa. Dacă ar candida la președinție României Emil Cioran și Călin Georgescu cu care dintre cei doi ați vota. Și ce credeți? Surprize, surprize. Călin Georgescu, 80%, Emil Cioran, 7%. Le mulțumesc celor care au decis în proporție de 7% să-l voteze pe Emil Cioran și celor 12% care au spus oricare alt candidat. De fapt nici nu știu care sunt mai valoroși. 7% sau 12%? 12%. Nu, mie îmi plac și cei 7%”; a spus Dan Andronic.

Care a amintit de prima alegere făcută de români pentru funcția de președinte, imediat după Revoluție, în 1990. Ion Iliescu a fost votat masiv pentru Cotroceni.

„Mi-ar fi plăcut să avem în 1990 capacitatea de-a alege un președinte ca Havel (n.r. - Vaclav Havel, fost președinte al Cehoslovaciei după căderea Cortinei de Fier).” Mirel Curea a întrebat dacă în România exista un personaj care să semene cu Havel, fost disident comunist și scriitor cunoscut.

„Dacă îl aveam pe Havel? Îl aveam. Nu știu, uite, o aveai pe Doina Cornea. Puteai să o pui pe Doina Corena. Deci, nu, ți-am dat un exemplu. Ok, orice exemplu să-ți dau, nu o să-ți placă. Gândește-te cu mintea de atunci, nu cu mintea de acum”, a spus Dan Andronic.

Mirel Curea este de părere că Regele Mihai ar fi fost cea mai bună soluție pentru a conduce România după Revoluția din 1989. „27 de ani l-a ținut Dumnezeul la discreție și nu l-am văzut. În timpul ăsta am văzut, am votat un comunist școlit în vremea lui Stalin. Am votat un bețiv deșănțat. Am votat un autist ca Iohannis. Și pe rege nu l-am văzut 27 de ani”, a afirmat jurnalistul.