Social

Călin Georgescu: Europa este la pământ, va fi măturată de criza energetică. Ce soluții are pentru salvarea României

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a propus naționalizarea resurselor României și a declarat că Uniunea Europeană (UE) va fi afectată grav de criza energetică.

Călin Georgescu vrea ca resursele României să fie în proprietatea cetățenilor

Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a declarat, miercuri seară, că soluția pentru depășirea crizei economice este trecerea tuturor resurselor țării în proprietatea cetățenilor.

Georgescu a spus că independența economică poate fi obținută doar printr-un control direct al populației asupra bogățiilor naționale și prin implicarea constantă a acesteia în procesul decizional.

Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la patru ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății”, a spus Călin Georgescu la Metropola TV.

Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu
Calin Georgescu

Calin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Ce înseamnă, în opinia lui Călin Georgescu, naționalizarea resurselor României

În continuare, Călin Georgescu a explicat ce înseamnă, în viziunea sa, naționalizarea și cine ar trebui să beneficieze de resursele țării.

Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a spus fostul candidat la președinția României.

Uniunea Europeană va fi afectată de criza energetică, spune Călin Georgescu

În cadrul aceleiași intervenții, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații privind evoluțiile din Uniunea Europeană, pe fondul problemelor din sectorul energetic.

Acesta consideră că efectele vor fi severe și că statele europene nu vor reuși să gestioneze situația.

Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Sută la sută. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație foarte jalnică, este la pământ”, a declarat Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Gixi spune:
    25 martie 2026 la 23:14

    Mai lăsați-ne cu măscăriciul ăsta!!!

Stiri calde

23:58 - Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
23:49 - Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu
23:41 - Guvernul analizează compensarea prețului carburanților din TVA-ul suplimentar colectat. Consilierul lui Ilie Bolojan:...
23:32 - Călin Georgescu: „Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”. Nu a prezentat dovezi
23:24 - Fostul antrenor al lui Real Madrid, John Toshack, suferă de demență: Nu își mai amintește conversații avute
23:17 - Alimentarea cu apă va fi sistată timp de 48 de ore în Prahova și Dâmbovița

HAI România!

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Proiecte speciale