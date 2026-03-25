Călin Georgescu: Europa este la pământ, va fi măturată de criza energetică. Ce soluții are pentru salvarea României

Călin Georgescu a propus naționalizarea resurselor României și a declarat că Uniunea Europeană (UE) va fi afectată grav de criza energetică.

Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a declarat, miercuri seară, că soluția pentru depășirea crizei economice este trecerea tuturor resurselor țării în proprietatea cetățenilor.

Georgescu a spus că independența economică poate fi obținută doar printr-un control direct al populației asupra bogățiilor naționale și prin implicarea constantă a acesteia în procesul decizional.

„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la patru ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății”, a spus Călin Georgescu la Metropola TV.

În continuare, Călin Georgescu a explicat ce înseamnă, în viziunea sa, naționalizarea și cine ar trebui să beneficieze de resursele țării.

„Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a spus fostul candidat la președinția României.

În cadrul aceleiași intervenții, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații privind evoluțiile din Uniunea Europeană, pe fondul problemelor din sectorul energetic.

Acesta consideră că efectele vor fi severe și că statele europene nu vor reuși să gestioneze situația.

„Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Sută la sută. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație foarte jalnică, este la pământ”, a declarat Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.