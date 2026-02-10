Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Suntem cu toții obișnuiți ca atunci când vorbim despre bogăția subsolului, să ne referim doar la aur și argint. Cam asta înseamnă pentru noi, băgăţie. Le avem şi pe acestea din belșug. Dar, noile tehnologii, au făcut vedete alte noi materii prime, de multe ori cu mult mai valoroase decât aurul și argintul.

Li s-a spus materiale critice, nu doar pentru că sunt foarte rare, dar şi pentru că fără ele, industrii de vârf, de cea mai înaltă tehnologie, ar fi de neconceput. România este una dintre puţinele ţări din lume care are aproape toate aceste bogăţii, devenite acum inestimabile, dar şi indispensabile pentru progresul omenirii.

Bor, fosforite, crom, magneziu, germaniu, telur, stibiu (antimoniu), wolfram (tungsten) cobalt, indium, niobiu, gallium, minerale din grupa platinei, zirconiu, tantal, staniu, cupru, uraniu, grafit şi enumerarea ar putea continua. Nimeni nu a evaluat până acum cam cât ar valora aceste bogăţii ale subsolului nostru. Ce este însă sigur, este faptul că exploatând aceste minereuri şi pământurile rare pe care le avem, România ar putea deveni unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa mondială a resurselor critice.